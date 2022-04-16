壓力測試、台股築底　法人提醒切忌追高

上週台股遭遇利空，來回測試17000點關卡，終場大盤收在17004.18點，一週下跌280.36點，跌幅1.62%，價跌量縮，守住整數關卡。法人指出，新一週仍然難以擺脫利空糾纏，指數區間看前低與年線壓力，約16800點至17400點，並提醒投資人操作手法切忌追高，選股偏重傳產，有殖利率保護最佳。
永豐投顧表示，由於三月份美國CPI飆高，FED必須降溫應對，所以FED官員輪番發言支持五月FOMC會議加大升息幅度，導致美股節節敗退。但是細究言論與行動，FED其實可以立即行動，卻仍然要等表定會議時間才動作，就是留下空間讓市場調整。而且據研究機構推算，四月以後由於基期墊高，通膨數據可望逐步降溫，因此美股只要不跌破俄烏戰爭發動的低點，則可以視為分批釋放壓力。
另外，上週市場其實期待4月14日台積電法說能扭轉電子股弱勢，進而帶動台股反攻，可是卻希望落空。從台積電公布的數據來看，台積電確實無愧一哥，成長性與獲利性都好，可是法人的目光轉向整體景氣，所以系統性風險蓋過個體的表現。由此看，著重成長性的電子股必須保守，等待更好價位。
永豐投顧指出，台股高殖利率已是市場共識，據上週的統計，預期上市公司將配發股息達2.58兆，股息殖利率可達4.87%，因此投資價值頗高。而且直到目前投信依然偏多，顯示長線資金逢低價碼的意向，故建議在整數關卡進行價值投資。
綜合以上分析，新一週仍然難以擺脫利空糾纏，沒有大行情，指數區間看前低與年線壓力，約16800點至17400點，靜待系統風險降低。操作手法切忌追高，買黑不買紅，選股偏重傳產，有殖利率保護最佳。