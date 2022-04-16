中市本土確診增40　職場、校園個別感染居多

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台中市長盧秀燕今召開防疫記者會表示，全國新增確診破千例，疫情持續升溫，台中市民疫苗需求大增，4月16日及17日今明兩天，台中首次將快打站服務向下開放到30歲以上，讓市民可利用假日施打第三劑莫德納，北屯區再加開一天至18日，3日共開設48處快打站、167場次，今天總計接種37386人完成施打，也歡迎民眾拿到疫苗接種單後依照指定時間及地點前往施打。
盧秀燕說，為讓虔誠的信徒與市民朋友更加安心，市府也規劃今明二日，在回鑾路線上鄰近的4所醫院，包括童綜合醫院沙鹿院區、光田綜合醫院沙鹿院區、光田綜合醫院大甲院區及李綜合醫院大甲院區，增設媽祖繞境回鑾社區篩檢站，民眾可以先透過線上預約，或是直接到現場登記，今目前自主前往快篩的信眾有近100人，明天還會再啟動兩站(光田綜合醫院大甲院區、李綜合醫院大甲院區)，市府鼓勵大家一起前往「篩檢護台中」。
盧指出，目前台中市疫調，發現在職場及校園的個別感染居多，幾乎都是各自有外縣市足跡史，然後返回工作崗位後出現症狀。像是校園群聚案，就包含台中市一位私立科大的學生，以及另外一所私立科大的三名職員，各自到基隆、嘉義、小琉球等地旅遊後染疫，除了校園，職場傳播鏈也是關注的，像今日疫調中，有五位公司的職員，4月8日至12日一同到高雄市推展業務，回到台中後陸續發病確診。另外有三人在同家傳產公司上班，其中一人有南投旅遊史，回到工作崗位後，傳染給其他兩位同事。她也呼籲不管是大專院校或職場，注意群聚感染風險，降低師生職員、活動密度，一起阻斷傳播鏈。
另有關台中臻愛會館虛擬貨幣說明會，盧秀燕表示，針對昨在記者會上公布廠商提供的4/9參加台中臻愛會館虛擬貨幣說明會藝人名單，其中孫生、鼓鼓，他們都沒有參加這場活動，造成他們的困擾我深感抱歉，但是其他13名藝人名單是正確的，都有一一聯絡上，並且了解他們都已經進行快篩，且都是陰性，也呼籲在現場有實際參加虛擬貨幣說明會的群眾，盡快進行篩檢，保護自己的健康。
盧秀燕明，衛生局人員前往「臻愛會館」查核，會館人員表示當日約有480人參與活動，入場民眾皆有要求掃描QR code才得進入會場，至於掃描筆數與實際人數有落差的原因，可能是同行者於掃實聯制時會以加註數字的方式記錄同行人數導致，不過衛生局同仁還是針對人數查核，如有不實，將依法裁罰3千到1萬5罰鍰。另外，請活動辦理單位提供活動參加名單確認，如涉拒絕、規避或妨礙，將依據傳染病防治法處新臺幣6萬以上、30萬以下罰鍰。