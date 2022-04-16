中市本土確診增40　職場、校園個別感染居多

台中市今 (16) 日新增 40 例本土確診個案，其有 1 例已轉給外縣市，實際上是 39 例。今新增感染案例分為四類，包括外縣市足跡或接觸確診者新增 11 例、已知群聚案新增 23 例、密切接觸者增 4 例、感染源不明或疫調中新增 1 例。衛生局長曾梓展指出，經疫調，台中市新增確診個案足跡包括 4 月 12 日南屯區与玥樓頂級粵菜餐廳、東區志光學儒視訊學院、龍井茄投市場； 4 月 13 日西屯區櫻屋日本料理、東區志光學儒視訊學院、東區金讚滷味、西屯區 LEXUS 台中市政保養廠、西屯區頂粵吉品； 4 月 14 日烏日區麻吉廚房、北區阿二靚鍋健行店、北區多那之台中崇德門市、東區志光學儒視訊學院、麥當勞豐原愛買店。

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▲台中市(16)日新增40例本土確診個案足跡(圖／衛生局提供2022.4. 16)

台中市長盧秀燕今召開防疫記者會表示，全國新增確診破千例，疫情持續升溫，台中市民疫苗需求大增， 4 月 16 日及 17 日今明兩天，台中首次將快打站服務向下開放到 30 歲以上，讓市民可利用假日施打第三劑莫德納，北屯區再加開一天至 18 日， 3 日共開設 48 處快打站、 167 場次，今天總計接種 37386 人完成施打，也歡迎民眾拿到疫苗接種單後依照指定時間及地點前往施打。

盧秀燕說，為讓虔誠的信徒與市民朋友更加安心，市府也規劃今明二日，在回鑾路線上鄰近的 4 所醫院，包括童綜合醫院沙鹿院區、光田綜合醫院沙鹿院區、光田綜合醫院大甲院區及李綜合醫院大甲院區，增設媽祖繞境回鑾社區篩檢站，民眾可以先透過線上預約，或是直接到現場登記，今目前自主前往快篩的信眾有近 100 人，明天還會再啟動兩站 ( 光田綜合醫院大甲院區、李綜合醫院大甲院區 ) ，市府鼓勵大家一起前往「篩檢護台中」。

盧指出，目前台中市疫調，發現在職場及校園的個別感染居多，幾乎都是各自有外縣市足跡史，然後返回工作崗位後出現症狀。像是校園群聚案，就包含台中市一位私立科大的學生，以及另外一所私立科大的三名職員，各自到基隆、嘉義、小琉球等地旅遊後染疫，除了校園，職場傳播鏈也是關注的，像今日疫調中，有五位公司的職員， 4 月 8 日至 12 日一同到高雄市推展業務，回到台中後陸續發病確診。另外有三人在同家傳產公司上班，其中一人有南投旅遊史，回到工作崗位後，傳染給其他兩位同事。她也呼籲不管是大專院校或職場，注意群聚感染風險，降低師生職員、活動密度，一起阻斷傳播鏈。

另有關台中臻愛會館虛擬貨幣說明會，盧秀燕表示，針對昨在記者會上公布廠商提供的 4/9 參加台中臻愛會館虛擬貨幣說明會藝人名單，其中孫生、鼓鼓，他們都沒有參加這場活動，造成他們的困擾我深感抱歉，但是其他 13 名藝人名單是正確的，都有一一聯絡上，並且了解他們都已經進行快篩，且都是陰性，也呼籲在現場有實際參加虛擬貨幣說明會的群眾，盡快進行篩檢，保護自己的健康。