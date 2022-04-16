PLG／本季最慘！榜首國王輸夢想家39分　無緣最長8連勝

PLG新北國王今(16)日在主場挑戰追平聯盟最長8連勝，無奈遭力拚季後賽門票的台新夢想家以126:87擊敗，國王輸了39分是本季最慘一役，夢想家拿下2連勝，只要再贏1場，或桃園領航猿輸1場，就確定晉級。 我是廣告 請繼續往下閱讀 此役前，國王豪取隊史最長7連勝，今要挑戰富邦勇士去年所創下的聯盟最長8連勝紀錄，無奈此役開局手感不佳，團隊首節命中率僅34.8%，夢想家以52.2%命中率攻下35:22拉開領先。國王此役僅用單洋將，曾拿過12月MVP的中鋒湯瑪士在場邊觀戰，反觀夢想家雙洋將布依德、揚科維奇上半場合拿29分8籃板，是夢想家領先關鍵，夢想家以64::52優勢進入下半場，國王手感仍未能回溫，第四節還只拿到14分，夢想家最大領先來到43分，最終以126:87獲勝，收下本季第13勝，剩下8場只要再拿1勝，或是領航猿剩下6場輸任何1場，夢想家就確定晉級季後賽。夢想家以揚科維奇31分12籃板5助攻為最佳，布依德貢獻19分9籃板，成力煥和錢肯尼繳出16分為本土最佳。 PLG／國王挑戰聯盟最長8連勝 夢想家拚季後賽全力求勝PLG／鋼鐵人、領航猿爐主之戰！前NBA狀元累積6犯被禁賽PLG／鋼好遇見你！「光之穹頂」城市球衣亮相加贈球員卡