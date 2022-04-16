COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

PLG／斷國王7連勝　夢想家主帥稱讚領頭羊成力煥、簡浩

▲成力煥攻下本土最高16分扮演好領頭羊腳色。（圖／夢想家提供）
▲成力煥攻下本土最高16分扮演好領頭羊腳色。（圖／夢想家提供）

記者鍾東穎/新北報導

2022-04-16 20:18:08

PLG台新夢想家今(16)日作客以126:87大勝榜首新北國王，更粉碎國王追平聯盟最長8連勝希望，賽後教頭朱利爾斯(Kyle Julius)稱讚老大哥們成力煥、錢肯尼等做好領頭羊是2連勝關鍵，兩人此役繳出本土最高16分。

我是廣告 請繼續往下閱讀
夢想家力拚2連勝，先發陣容推出成力煥、吳永盛、錢肯尼、忻沃克以及洋將揚科維奇，夢想家首節就攻下35:22拉開領先，朱利爾斯賽後表示，只要第一隊打得好就會帶動全隊，賽前也特別跟老大哥們像是成力煥、簡浩強調領導的重要性。

「領導不只是嘴上說說，還有用行動證明，練球時成力煥就是最早到球場的，比賽時不管上場多久都全力以赴。」朱利爾斯將近期2連勝的功勞歸功於老大哥們帶領好年輕球員前進。

34歲的成力煥和37歲的簡浩是夢想家陣中最資深的兩位學長，談起如何領導學弟，簡浩表示隊中沒有學長學弟制，笑說，自己和簡浩都是蠻好相處跟肯努力的人，「學弟有眼睛會看」能從中學習，也稱讚小老弟。

「近幾場阿吉(林俊吉)、(李)德威受傷、（鄭)子洋上來，(陳)振傑幫忙控球，包含姊夫(吳永盛)今天很盡力的壓迫防守都是我們需要的，今天贏球是對年輕球員的大肯定。」成力煥如此說道。

PLG／本季最慘！榜首國王輸夢想家39分　無緣最長8連勝

PLG／國王挑戰聯盟最長8連勝　夢想家拚季後賽全力求勝

PLG／鋼鐵人、領航猿爐主之戰！前NBA狀元累積6犯被禁賽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀