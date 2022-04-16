PLG／斷國王7連勝 夢想家主帥稱讚領頭羊成力煥、簡浩
PLG台新夢想家今(16)日作客以126:87大勝榜首新北國王，更粉碎國王追平聯盟最長8連勝希望，賽後教頭朱利爾斯(Kyle Julius)稱讚老大哥們成力煥、錢肯尼等做好領頭羊是2連勝關鍵，兩人此役繳出本土最高16分。
夢想家力拚2連勝，先發陣容推出成力煥、吳永盛、錢肯尼、忻沃克以及洋將揚科維奇，夢想家首節就攻下35:22拉開領先，朱利爾斯賽後表示，只要第一隊打得好就會帶動全隊，賽前也特別跟老大哥們像是成力煥、簡浩強調領導的重要性。
「領導不只是嘴上說說，還有用行動證明，練球時成力煥就是最早到球場的，比賽時不管上場多久都全力以赴。」朱利爾斯將近期2連勝的功勞歸功於老大哥們帶領好年輕球員前進。
34歲的成力煥和37歲的簡浩是夢想家陣中最資深的兩位學長，談起如何領導學弟，簡浩表示隊中沒有學長學弟制，笑說，自己和簡浩都是蠻好相處跟肯努力的人，「學弟有眼睛會看」能從中學習，也稱讚小老弟。
「近幾場阿吉(林俊吉)、(李)德威受傷、（鄭)子洋上來，(陳)振傑幫忙控球，包含姊夫(吳永盛)今天很盡力的壓迫防守都是我們需要的，今天贏球是對年輕球員的大肯定。」成力煥如此說道。