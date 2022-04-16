COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

大賣場小孩爽坐購物車！下秒「場面失控」：以後不敢了

▲大賣場小孩爽坐購物車，下一秒場面全失控：「以後不敢了」。 （示意圖／Pixabay）
▲大賣場小孩爽坐購物車，下一秒場面全失控：「以後不敢了」。 （示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-16 21:39:31

去大賣場採購時，大多數人都會使用商店提供的推車，該推車的原意是讓客戶裝載商品，其中也有給幼兒坐得簡單設施。而一名網友便分享自己在好市多的親身經歷，因自己的小孩坐在推車中而導致現場失控，想以此文提醒各位家長，貼文發出後引起正反兩派聲音。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，說明近期在好市多購物時，看到一名年約國小四年級的女生，坐在賣場推車內悠閒看書，此情此景令她想到去年的親身經歷，想以此事勸告眾人「超過公斤數的小孩（大人？）不要坐在推車內」。

原PO表示，因為兒子大班以後無法坐進推車內附的小椅子，於是讓他直接坐在推車裡，某次購物途中，推車把手下面那塊能活動的部分，卡榫可能因為磨損過度，使推車握把直接從反方向推出，導致車內物品散落一地，甚至數瓶紅酒散落，將地上弄得一塌糊塗，所幸沒有人受傷，但也因此次事件心有餘悸，提醒眾人「下方卡榫可能沒辦法承受身體重壓，磨損過度可能會往反方向推出，大家務必留意小心」。

▲許多網友建議，可以自帶酒精消毒推車，同時也能避免增加店員工作量。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲原PO告誡眾人千萬不要讓孩子或大人做在推車裡頭。（示意圖／pexels ）
網友紛紛附和「我還是等小孩身高跟穩定度夠了再帶去晃，小孩不受控很難安心購物」、「購物車絕對不是適合小孩坐的地方！我真的不懂 這些家長怎麼放心把幼兒放到一個又硬又髒又有可能割傷的地方？！幼兒出門能用簡易嬰兒車推大孩子就得自己走 自己走 自己走！」、「明明推車就是放物品用的，一堆人拿來裝小孩。裡面踩來踩去的，真的很無言」。 

也有媽媽表示並非刻意讓小孩坐進推車，實在是狀況不允許「我沒外傭，只能自己帶，如果有帶去，很多時候，讓小孩坐在推車真的沒辦法中的辦法，因為我只能教自己的小孩，他做不好就可以開扁，但我沒辦法教別人家的大人，明明孩子站在前面，好幾次都有辦法撞到或A到，都不知道該說什麼」，並舉出實例「連今天早上我去買東西，兩車交錯，明明過不去，我都要退路要讓她過（因為看對方有帶老人，怕不方便而我只有一人，所以我讓），對方還當作沒看到，也不停一下讓我退，一直向前（我後方還有人），把老人家夾住，是要怎樣.....我想這個就是很多人把孩子放在推車上的原因吧#不長眼的大人更多」。 （編輯：李惠婷） 

阿伯逛賣場帶「1神器」挑貨！旁人全看傻：後面誰還敢買

賣場牆上「掛安全帽」幹嘛？她驚：這零食區　用途被讚爆

賣場上班沒前途？「超狂待遇」曝　網羨炸：科技業也輸你

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀