大賣場小孩爽坐購物車！下秒「場面失控」：以後不敢了

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO表示，因為兒子大班以後無法坐進推車內附的小椅子，於是讓他直接坐在推車裡，某次購物途中，推車把手下面那塊能活動的部分，卡榫可能因為磨損過度，使推車握把直接從反方向推出，導致車內物品散落一地，甚至數瓶紅酒散落，將地上弄得一塌糊塗，所幸沒有人受傷，但也因此次事件心有餘悸，提醒眾人「下方卡榫可能沒辦法承受身體重壓，磨損過度可能會往反方向推出，大家務必留意小心」。
網友紛紛附和「我還是等小孩身高跟穩定度夠了再帶去晃，小孩不受控很難安心購物」、「購物車絕對不是適合小孩坐的地方！我真的不懂 這些家長怎麼放心把幼兒放到一個又硬又髒又有可能割傷的地方？！幼兒出門能用簡易嬰兒車推大孩子就得自己走 自己走 自己走！」、「明明推車就是放物品用的，一堆人拿來裝小孩。裡面踩來踩去的，真的很無言」。
也有媽媽表示並非刻意讓小孩坐進推車，實在是狀況不允許「我沒外傭，只能自己帶，如果有帶去，很多時候，讓小孩坐在推車真的沒辦法中的辦法，因為我只能教自己的小孩，他做不好就可以開扁，但我沒辦法教別人家的大人，明明孩子站在前面，好幾次都有辦法撞到或A到，都不知道該說什麼」，並舉出實例「連今天早上我去買東西，兩車交錯，明明過不去，我都要退路要讓她過（因為看對方有帶老人，怕不方便而我只有一人，所以我讓），對方還當作沒看到，也不停一下讓我退，一直向前（我後方還有人），把老人家夾住，是要怎樣.....我想這個就是很多人把孩子放在推車上的原因吧#不長眼的大人更多」。 （編輯：李惠婷）