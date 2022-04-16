2022企業女子壘球聯賽開幕　嘉南鷹絕地大反攻狂得12分

我是廣告 請繼續往下閱讀
開幕戰不但有「壘球女孩」熱舞炒熱氣氛，從小就是棒球校隊，熱愛運動的藝人趙峻亞也到場擔任球評，他表示：「平常就會透過電視看女壘比賽，也慢慢感受到女壘有主場比賽的氣氛，去年我有跟黃蜂一起拍宣傳影片，對蔡珈蓁的表現印象深刻。」
蔡珈蓁王牌身手 助新世紀黃蜂旗開得勝
2022企業女子壘球聯賽今（16）日（六）於台北青年公園棒球場進行開幕戰，由去年冠軍賽組合新世紀黃蜂與福添福嘉南鷹揭開序幕，新世紀黃蜂靠著王牌蔡珈蓁主投4局被打5安打無失分，加上「新同學」蘇奕璇開轟，順利拿下勝投，終場新世紀黃蜂就以3:1獲勝。
嘉南鷹本季首場比賽還在適應，王牌柯夏愛先發主投，她前3局都安然度過，沒想到4局上遇到亂流，先是何欹璠發生失誤，讓沈筱琳上壘，沈嘉玟短打推進，陳詩婷右外野安打先馳得點。
下一棒蘇奕璇從新北凱撒轉戰新世紀黃蜂，一棒敲出左外野全壘打，經過重播輔助判決，維持原判，黃蜂隊一口氣單局攻下3分領先。
蔡珈蓁4局投完完美退場，朱怡珊接替投球，不過6局下滿壘狀況，她讓對手擊出野手選擇，她接到球後，選擇傳一壘失分，但最後仍順利守下。
賽後總教練傅炳清表示，「這場比賽本來就是設定讓蔡珈蓁投到4局，之後由朱怡珊接手，蘇奕璇本來就是高雄子弟，她可以畢業後回來，我們也很開心。」
邱安汝轉隊首秀 率新北凱撒完封兆基穿山甲
2022企業女子壘球聯賽16日第二場比賽，由新北凱撒勇士出戰兆基穿山甲，新北凱撒靠著兩名中華隊常客邱安汝、江慧娟加入後，實力大增，邱安汝更是先發3.2局無失分，順利完成首秀，江慧娟轉隊也敲首安，順利幫助新北凱撒以8:0贏球。
面對兆基穿山甲改名後首戰，新北凱撒首局就由陳家宜轟出中外野大號全壘打先取分。
比賽幾乎呈現一面倒態勢，尤其4局上「大砲」江慧娟一上場就敲出中外野安打，加上林晏婷也敲安，潘慈惠一棒掃回2分。
姜婷恩被觸身球上壘後，范芸瑄短打推進，代打孫渝評再擊出適時安打，劉瑄也敲出三壘安打，單局新北凱撒就拿下5分奠定勝基。
邱安汝先發3.2局無失分，被打2安打，1三振，「小太陽」翁子晴接任3.1局無失分，也拿下勝投。
嘉南鷹一日兩戰 單局11分大逆轉擊敗臺北臺產
2022企業女子壘球聯賽16日第三場比賽，福添福嘉南鷹出戰臺北臺產熊讚，雖然嘉南鷹前5局以1:4落後，但6局下全隊一輪猛攻，狂拿11分，最終嘉南鷹反而以12:5大逆轉獲勝。
嘉南鷹此戰推出陳靖瑜先發，沒想到她僅投1.1局就失2分，臺北臺產靠著邱鈺然的2分砲，一度以4分領先。
沒想到6局下嘉南鷹打線完全大爆發，從李思詩的保送開啟攻勢，林志霙2分砲，柯佳慧二壘安打，單局雙安，以及葉貴萍的二壘安打帶動下，全隊單局9安打，也擊潰臺北臺產，拿下本季首勝。
柯夏愛5.2局被打4安打失3分拿下勝投，也是個人本季首勝。