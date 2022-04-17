初夏換季趁機斷捨離！專家教超實用「3步驟」無痛搞定

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平常總是買太多，衣櫃被塞爆超可怕！正應該趁著趁換季的時候，先將衣櫃內的冬季服飾及寢具進行一次斷捨離，如果你有選擇障礙也不要害怕，給大家幾個判斷準則參考：
1.超過一年沒使用的衣服/寢具。
2.尺寸不合的衣服。（趕緊丟了吧，要瘦下去實在太難了）
3.穿起來不適合的衣服。（既然生活已經提升，有些衣服已經不適合再穿了，趕緊跟它們分手吧！）
4.起毛球或者是破損、泛黃、染色等已經狀況不佳的衣服/寢具。
依照以上4大準則，將衣服及寢具甚至是物品初步分為3類：
1.保留起來：進入步驟二清潔保養後歸位。
2.要丟掉的：如果是還堪用的東西，可以選擇轉送或者是賣掉。
3.猶豫不決的：可以將這些物品都整理在一起，1個月後再審視一次去留，最久保留到半年至1年，如果1年都用不到或是沒有想起它，便可以將它處理掉。
步驟二：清洗保養後歸位 一年後仍然像新的一樣
在將冬季的衣物、寢具要收進櫃子之前，建議要先清洗過再收納進去，否則衣服上的灰塵及殘留的汗漬，可能會在衣服上滋生細菌與黴菌，下次冬天拿出來時染上濃濃的異味不說，還可能會泛黃褪色。然而冬天的衣服較厚重，最害怕的就是毛衣縮水變形了，所以在清洗之前一定要看清楚衣物的洗標，依照上面的指示做清洗。清洗完畢後可以檢視衣服是否有鈕扣脫落或者產生毛球的情況，收納進去之前可以進行保養維護的動作，例如將鈕扣縫緊、使用除毛球機護理衣物。此外，冬天厚重的衣物吊掛起來容易變形，建議用折疊或捲收的方式來收納。
步驟三：依照使用頻率分區 打造個人最佳收納佈局
依照每個人的身高來看，衣櫃的頂部因為高度較高，拿取比較不方便適合收納使用頻率最低的物品及換季的寢具衣物，衣櫃底部也因為拿取時需要彎腰，但比頂部方便一些，適合收納使用頻率次之的物品，最後是中部，符合一般人的身高及拿取動線，是衣櫃裡的黃金位置，適合收納當季及常用的衣物。21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，善用衣櫃中部的『黃金區域』來創造最順手的衣櫃佈局，可以打造『不會亂的衣櫃』，讓每次著裝出門都能最佳化，不再手忙腳亂、翻箱倒櫃。