COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

換季不怕房子空間小！3招靈活收納法必學：縫隙也不放過

▲衣櫃吊衣桿下方閒置空間可擺設抽屜式收納箱，收藏襪子、圍巾配件都很適合，空間點滴不浪費。（圖／特力屋提供）
▲衣櫃吊衣桿下方閒置空間可擺設抽屜式收納箱，收藏襪子、圍巾配件都很適合，空間點滴不浪費。（圖／特力屋提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-04-17 15:08:572022-04-17 15:09:53

天氣轉熱之後，很多民眾要開始準備與冬被、冬衣告別，但換季時面對一大堆厚重衣物與雜物，不知該如何下手收拾嗎？尤其很多小坪數的家裡，東西越來越多快爆炸，讓很多媽媽相當苦惱。特力屋提醒，小坪數、複合式設計的小宅現在已經是房市主流，既然空間無法加大，如何透過創意巧思收納，發揮高坪效就是多數人的必修課。特力屋特別整理出「三大靈活收納法」，幫大家聰明精省空間，輕鬆打造機能質感美宅！

我是廣告 請繼續往下閱讀
靈活收納法一：開放櫃體妙搭收納箱　換季空間秒擴充

很多人總擔心家裡「山崩系」衣櫃坍塌，特力屋建議，可先依據衣服款式、數量與使用習慣構思吊掛區、摺疊存放區等不同區域，再選購層架、掛籃、收納籃等調整配置細節。例如衣櫃吊衣桿掛上衣物後，通常不會使用至全滿，下方閒置空間可擺設抽屜式收納箱，收藏襪子、圍巾配件都很適合；或選用開放式層架與同色系的收納籃，有系統地提升環境整齊度，尋物更有效率。若想讓空間更有彈性，則可選購可堆疊的收納箱分類儲物，視物品量體隨時疊加，維持清爽視覺超簡單。

靈活收納法二：把握垂直收納技巧　空間分寸不浪費
  
目前小宅複合式空間概念當道，許多消費者期望同時能滿足閱讀、工作、展示品收藏等功能，因此選擇有變化彈性的櫃體，或能上牆固定的層架就更顯重要。有些層架具卡扣式層板，無須工具即可隨時調整高度、分層，還能連結續接，DIY自組變化不設限；若不想增加櫃體，活用「上牆層板+吊籃」也是聰明妙招，可自行延伸與添加，妥善規劃畸零空間，壁面也可以是展示牆，展現豐富變化與強大機能。

▲家中畸零空間也能活用松木層板搭配金屬吊籃強化收納力，牆面空間不浪費，還能作為展示牆，展現豐富變化與強大機能。（圖／特力屋提供）
▲家中畸零空間也能活用松木層板搭配金屬吊籃強化收納力，牆面空間不浪費，還能作為展示牆，展現豐富變化與強大機能。（圖／特力屋提供）
靈活收納法三：移動式收納工具　滿足家中機動需求 

受到疫情影響，現在在家上班、親自下廚的機會增加，連帶的家中雜物也激增，要同時滿足居家工作區與下班休憩需求，選擇體積輕巧的附輪活動式收納車，就能取代辦公室收納文件、文具的抽屜櫃；洞洞板設計還能搭配掛鉤，或利用分隔板讓物品歸類更顯井然有序，作為廚房備料台也十分合適。特別提醒大家，家具間的窄縫處也能選搭縫隙收納車，像是於馬桶、面盆旁擺放盥洗用品，「化整為零」將使用率極大化！

此外，隨著餐飲外送、網購習慣崛起，觀察企業、餐廳與社區單位添購活動層架需求大幅增加，建議可挑選方便自由組裝的鐵管、支架跟層板的附輪款式，依環境量身打造所需寬度、高度，使用更順手；若是商用空間需要疊放貨物、園藝盆土或瓶裝水等重物，則要特別留意層架耐重度，購買前務必認明通過SGS檢測並清楚標示耐荷重公斤數的商品，才能收的安全又放心。

▲家裡窄縫處也別放過，窄身的收納車可用於家中各式閒置縫隙，輕鬆收納日常用品，讓使用率極大化。（圖／特力屋提供）
▲家裡窄縫處也別放過，窄身的收納車可用於家中各式閒置縫隙，輕鬆收納日常用品，讓使用率極大化。（圖／特力屋提供）

全家霜淇淋大到嚇歪？台灣人最愛這口味　一天狂擠百支

咖啡牛奶「少個口」？這些品牌祕密更絕：看20年沒發現

初夏換季趁機斷捨離！專家教超實用「3步驟」無痛搞定

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀