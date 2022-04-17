換季不怕房子空間小！3招靈活收納法必學：縫隙也不放過

我是廣告 請繼續往下閱讀
很多人總擔心家裡「山崩系」衣櫃坍塌，特力屋建議，可先依據衣服款式、數量與使用習慣構思吊掛區、摺疊存放區等不同區域，再選購層架、掛籃、收納籃等調整配置細節。例如衣櫃吊衣桿掛上衣物後，通常不會使用至全滿，下方閒置空間可擺設抽屜式收納箱，收藏襪子、圍巾配件都很適合；或選用開放式層架與同色系的收納籃，有系統地提升環境整齊度，尋物更有效率。若想讓空間更有彈性，則可選購可堆疊的收納箱分類儲物，視物品量體隨時疊加，維持清爽視覺超簡單。
靈活收納法二：把握垂直收納技巧 空間分寸不浪費
目前小宅複合式空間概念當道，許多消費者期望同時能滿足閱讀、工作、展示品收藏等功能，因此選擇有變化彈性的櫃體，或能上牆固定的層架就更顯重要。有些層架具卡扣式層板，無須工具即可隨時調整高度、分層，還能連結續接，DIY自組變化不設限；若不想增加櫃體，活用「上牆層板+吊籃」也是聰明妙招，可自行延伸與添加，妥善規劃畸零空間，壁面也可以是展示牆，展現豐富變化與強大機能。
靈活收納法三：移動式收納工具 滿足家中機動需求
受到疫情影響，現在在家上班、親自下廚的機會增加，連帶的家中雜物也激增，要同時滿足居家工作區與下班休憩需求，選擇體積輕巧的附輪活動式收納車，就能取代辦公室收納文件、文具的抽屜櫃；洞洞板設計還能搭配掛鉤，或利用分隔板讓物品歸類更顯井然有序，作為廚房備料台也十分合適。特別提醒大家，家具間的窄縫處也能選搭縫隙收納車，像是於馬桶、面盆旁擺放盥洗用品，「化整為零」將使用率極大化！
此外，隨著餐飲外送、網購習慣崛起，觀察企業、餐廳與社區單位添購活動層架需求大幅增加，建議可挑選方便自由組裝的鐵管、支架跟層板的附輪款式，依環境量身打造所需寬度、高度，使用更順手；若是商用空間需要疊放貨物、園藝盆土或瓶裝水等重物，則要特別留意層架耐重度，購買前務必認明通過SGS檢測並清楚標示耐荷重公斤數的商品，才能收的安全又放心。