傳退出台灣基進　陳柏惟：發現自己不能再更基進了

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陳柏惟說，時間回到被罷免的那一晚，他在台上說過要感謝所有的支持者給一個機會，2020如果是奇蹟，那下台不過是回復平靜，請大家不要難過。他說，自己也落實謝票之旅的行程，重回戰場補選，直到選區誕生新的立委；摔下車後，也用最快的方式回到大家面前，「我逞強了，我用的不是100%的力量、而是120%，只是我沒有發文或跟你說，我真的盡力了」。
陳柏惟表示，那晚開始，就有另外一條故事線推進，黨內外議員提名的競爭、黨部資源的分配、服務處開銷、人員薪資、而最直接重大的問題就是助理留用名額，原本與台中選區競爭者對抗的情況下，因為我被罷免要讓六分之五的人離開團隊，形同割肉，補選期間感謝各界支持，讓助理們有銜接的機會，每次的失敗都會有人來人走，但這一次變動過於劇烈，產生了一些後遺症。
陳柏惟強調，有些懷抱熱情回家鄉參選，給予祝福；有些在地夥伴勇敢挺身而出，導致全家被作記號；有些助理2018年被開除了一次，今年又被開除一次；有些助理是影業的夥伴，硬著頭皮進來幫忙；有些助理是外援借將，但在職期間犧牲奉獻；有些助理放棄穩定的薪水，降薪甚至接近折半來做助理；有些助理專業技能優秀、雖然自己沒誇獎過他，但心懷感謝；有些助理是從北中南來到台中定居，結果失業了。
陳柏惟表示，也有本來台中的助理，轉而參與其他民意代表選戰而離開家鄉，有些現在還沒找到工作，其中一個還是比他資深的老基進。這樣一個時常爭吵又一起成長的團隊，是自己出生入死的戰友，也是一路上珍視的寶藏，更不用說服務處跟租屋簽約多是簽四年。所幸，在自己團隊的各位都格外傲骨、心智堅強，特別謝謝各界的體諒與協助，讓他不致困乏。
陳柏惟說，然而在人力財力蠟燭兩頭燒之際，並且要台中台北兩邊跑，用通告費來補貼黨用與家用之時，基進希望他能更基進一些；自己在中部奔走戮力黨務時，基進希望他能更基進一些；遇到衝突的問題，尋求解決的方法，覺得時間能夠沖淡一些事情，得到的答案是，基進希望自己能更基進一些。
陳柏惟表示，過程中有激烈討論、有請辭黨職、有表達全力輔選，針對價值的判斷與制度的精進雖有不同理解，但無一分一秒想要傷害基進，只求導正錯誤訊息，承認組織制度或有錯誤，為的是給年輕政治工作者與台灣政治可長可久的未來，然仍有同志始終覺得我在傷害基進。「後來我才發現，120％我已經不能夠更基進一些了」。
陳柏惟說，請所有支持他的朋友不要攻擊台灣基進，他險惡的資源環境與繽紛的思想活水是能夠培育出自己的土壤，也必定會長出下一枝勁草；沒有台灣基進，就沒有他，「我始終是基進精神的一份子，攻擊台灣基進，我也會受傷」。
陳柏惟表示，每一個基進的候選人都比他純粹、比他優秀、更比他基進，「我要誠摯拜託大家繼續支持他們，他們都是一路拉拔我的家人，我只是一個尋求改變、但破格失職的黨員，請大家繼續關心基進推出的優秀候選人」。
另外，陳柏惟也談到，有報導指出他因為站台與人情還不完起爭執或揣測加入其他政黨，並不是事實。原本來者不拒，能幫就幫，「國民黨不倒、台灣不會好」、「實現沒有亡國感的投票」是加入基進的參政理念，沒有偏袒特定派系，人在江湖飄，都探聽的到。
陳柏惟說，經過討論後也配合黨內決議，未有任何違規行為，即便有其他黨部黨員違規，也無據此尋釁鬧事；目前的狀況是因為自己不夠基進，不是因為特別甚麼事情、望勿模糊焦點。