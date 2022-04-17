COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

陳柏惟傳退黨　台灣基進：辛苦了，任何決定都尊重與祝福

▲陳柏惟傳出退黨消息，受到各界關注。（圖／資料照）
▲陳柏惟傳出退黨消息，受到各界關注。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-17 09:53:44

台灣基進前立委陳柏惟傳出退黨消息，引發各界關注。台灣基進臉書今（17）日早上發布聲明指出，從艱困選區、備受矚目的立委席次、到報復性罷免的壓力，這些年一路戰過來，陳柏惟真的辛苦了，陳柏惟的任何決定，台灣基進都予以尊重與祝福，不論接下來的路如何，相信大家仍會是一起為台灣民主、為更好的未來共同打拼的同伴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
聲明指出，還記得那個午後，陳柏惟踏進當時基進的高雄黨部，想聊聊對於城市、對於台灣的想像。很快地，他成為台灣基進的戰友。2018年，大家一起迎戰席捲全台的韓流，一起在有限的人力資源下，思考小黨如何突圍。在韓流正盛、逆風的狀況下，台灣基進當年並沒有取得選戰席次，在那之後，有些並肩作戰的夥伴，暫時休息，但又有許多新的同伴加入，與台灣基進一起在2020年，為想望的政治理念打拼。

聲明指，2020年，陳柏惟與台灣基進共同打完中二選區艱困的一戰，並為台灣基進爭取到寶貴的一席立委席次。小黨素人前進國會，並不是容易的事，這段路，陳柏惟很努力，也很辛苦，而台灣基進秉持一人當選、全黨服務的想法，傾盡資源協助，期望能透過這一席，實踐大家共同的理念，讓台灣更好。

聲明強調，很遺憾的，在2021年遭受到報復性的罷免，失去席次，又一次遭遇挫折。台灣基進，從來不是一個一帆風順的政黨。全黨遭遇的挫折，流下懊悔的眼淚，遠多過喜悅。路很長、不好走，很多夥伴，在打拼的過程中，全力燃燒，感到疲累，因此總有夥伴來來去去，有些人希望放慢腳步，重新思考自己的方向，有其他規劃，或者想去感受政治工作以外的生活。對於每個想休息、或想調整腳步的夥伴，台灣基進都予以尊重及祝福，也希望能夠有再度並肩作戰的一天。

聲明指出，從艱困選區、備受矚目的立委席次、到報復性罷免的壓力，這些年一路戰過來，請容台灣基進借大家的雙手給予陳柏惟最溫暖誠摯的掌聲，陳柏惟真的辛苦了。

聲明表示，陳柏惟的任何決定，台灣基進都予以尊重與祝福。感謝陳柏惟至今為台灣基進、為大家共同的理念所付出的努力。不論接下來的路如何，相信大家仍會是一起為台灣民主、為更好的未來共同打拼的同伴。

傳退出台灣基進　陳柏惟：發現自己不能再更基進了

陳柏惟傳退出台灣基進　黨內人士：因要休息、僅辭去黨職

林靜儀勝選！陳柏惟：與她分享、不讓2年國會經驗白費

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀