陳柏惟傳退黨　台灣基進：辛苦了，任何決定都尊重與祝福

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聲明指，2020年，陳柏惟與台灣基進共同打完中二選區艱困的一戰，並為台灣基進爭取到寶貴的一席立委席次。小黨素人前進國會，並不是容易的事，這段路，陳柏惟很努力，也很辛苦，而台灣基進秉持一人當選、全黨服務的想法，傾盡資源協助，期望能透過這一席，實踐大家共同的理念，讓台灣更好。
聲明強調，很遺憾的，在2021年遭受到報復性的罷免，失去席次，又一次遭遇挫折。台灣基進，從來不是一個一帆風順的政黨。全黨遭遇的挫折，流下懊悔的眼淚，遠多過喜悅。路很長、不好走，很多夥伴，在打拼的過程中，全力燃燒，感到疲累，因此總有夥伴來來去去，有些人希望放慢腳步，重新思考自己的方向，有其他規劃，或者想去感受政治工作以外的生活。對於每個想休息、或想調整腳步的夥伴，台灣基進都予以尊重及祝福，也希望能夠有再度並肩作戰的一天。
聲明指出，從艱困選區、備受矚目的立委席次、到報復性罷免的壓力，這些年一路戰過來，請容台灣基進借大家的雙手給予陳柏惟最溫暖誠摯的掌聲，陳柏惟真的辛苦了。
聲明表示，陳柏惟的任何決定，台灣基進都予以尊重與祝福。感謝陳柏惟至今為台灣基進、為大家共同的理念所付出的努力。不論接下來的路如何，相信大家仍會是一起為台灣民主、為更好的未來共同打拼的同伴。