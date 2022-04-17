尖石鄉偏鄉醫療有成　讓遠距醫療維繫健康

我是廣告 請繼續往下閱讀
鑑於尖石鄉的民眾前往距離最近的醫院，車程需1.5至2小時，而位於後山的司馬庫斯部落，下山更需耗費3至4小時車程，健保署為造福原鄉民眾就醫權益，自民國九十年起，委由馬偕紀念醫院承辦尖石IDS計畫，藉由醫療團隊整合多年支援原鄉醫療經驗，攜手建構當地完善的醫療資源與環境，提供連續性且高服務品質的醫療照護，大幅縮短城鄉醫療差距。
健保署IDS計畫 偏鄉醫療更有福
在秀巒衛生室服務的護理師SAYUN說：「我20年前嫁來司馬庫斯，在尖石鄉從事醫療服務已經15年了，常常聽婆婆說起以前的醫療不足與就醫的艱辛，就連小小的感冒，看病都要花上4至5小時的車程，當地居民也常常因為下山看病，沒有車子可以回山上，所以必須在外地露宿街頭。自從馬偕醫院承作IDS計畫，看病真的方便很多，現在居民身體不舒服都知道要找秀巒衛生室了！」
24小時專業醫療照護 撐起偏鄉保護傘
為了提升原鄉醫療可近性，守護原鄉居民的健康，馬偕紀念醫院提供尖石鄉後山地區（玉峰村、秀巒村）24小時專業醫療照護，並依當地民眾需求，提供許多具有當地特色（如急診、巡迴醫療、急救種子訓練等）的醫療服務。李伯璋署長和健保署北區業務組張組長温温都表示，未來健保署會持續投入資源照顧部落鄉民，為尖石鄉民眾撐起保護傘。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53381
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw