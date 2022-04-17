確診者「輕症分流」！全台適用縣市、居家照護6大QA看這

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國內本土疫情嚴峻，近乎全台都有確診者，指揮中心為此宣布，將啟動輕症分流，確診輕症的患者僅需在家隔離，醫院主要收治中重症、高齡70歲以上、血液透析、懷孕36週以上確診者，若住院病患已無住院需求者，無須待解除隔離，就可依分流收治原則下轉至加強版集中檢疫所/防疫旅館。
新北市已率先宣布開辦跟進，台北市長柯文哲也表示，18日起將在信義區試辦在家照護機制，指揮中心表示，已收到高雄市來文，目前正牽辦當中，另外花蓮、台中等地亦有來電詢問。
確診後可在家隔離的對象？
根據指揮中心指引，無症狀或輕症確診者可在家隔離照護，但同住者的年齡須在64歲（含）以下，且未懷孕、不需洗腎，除非必要，不得與65歲以上、懷孕或洗腎之未確診者同戶隔離。如不符合分流原則，則仍須送加強版集中檢疫所、防疫旅館或醫院進行隔離醫治。
在家隔離的環境有什麼要求與限制？
基本上為確診者1人1室，單獨使用個人衛浴為原則，但若同時確診可多人一室、同戶未確診者至多4人上限。共需共用衛浴或公共空間，使用過後每次本人需進行清消，或是用稀釋漂白水、酒精消毒，家中也多多開窗保持空氣流通。
什麼情況下可解隔離？
確診者須符合「有症狀者須退燒至少1天且症狀緩解」與「距發病日或採檢日第10天以上，使用家用快篩陰性，或是PCR為陰性或Ct≥30」這兩項條件，之後再進行7天自主健康管理。
而同戶最後確診個案之確診日滿10天，且所有同戶隔離者（含尚未解隔之確診者）快篩均陰性時，同戶隔離之未確診者全數解除隔離，並進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct≥30者，視為陰性符合解隔條件。
確診者出現什麼症狀需馬上就醫？
一般常見4大症狀為咳嗽、流鼻水(鼻塞)、發燒及全身倦怠等；若成人出現抽搐、意識不清、意識改變、呼吸困難、急性胸口悶痛、冒冷汗、嘴唇發青等症狀，應立即就醫。
可預先準備什麼藥品？
衛生福利部傳染病防治醫療網北區指揮官黃玉成表示，民眾在居家隔離期間有出現頭痛、發燒等症狀，可以服用普拿疼等藥物；出現流鼻水、打噴嚏等症狀，可以服用治療過敏的抗組織胺類藥物。如果還有其他症狀，可以預約視訊診療。
需服用「抗病毒口服藥」嗎？
指揮中心發言人莊人祥表示，該藥物主要是給65歲以上或具風險因子的確診者，避免其變成中度或重度症狀，該藥物會在醫院或集檢所直接投藥，符合居家照護的輕症患者很少需要。
指揮中心籲請地方政府及醫療機構配合落實執行社區確診病例輕重症分流，以確保確診者健康權益。指揮中心將持續視疫情變化滾動式調整確診病例照護措施，以兼顧病人安全及醫療量能。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。