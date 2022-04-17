歡慶母親節 大魯閣新時代推「媽！抱一個」大優惠

母親節即將到來，台中市大魯閣新時代購物中心推出「媽！抱一個」促銷活動，全館滿仟送佰優惠外，更加碼會員滿額最高加送2仟元超殺回饋！此外，又與韓系證件照名店「春山相館」跨界合作，會員使用點數即可兌換價值3200元的母女寫真體驗券，體驗最道地韓系寫真，讓今年母親節留下最美好回憶！





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大魯閣新時代母親節促銷活動將於20日起至5月9日，此次強打會員於化妝品消費滿2000元送200元、百貨服飾滿3000元送300元，全館消費累計滿6萬元再加送2000元獨家回饋。





另外，為響應環境永續計劃，活動期間憑資生堂、高絲二大品牌化妝品空罐回櫃消費，獨家再送100元美食券並加贈安耐曬體驗包或手部保養服務。





▲搶攻母親節商機，大魯閣新時代趁勢引進多個全新品牌櫃位。（圖／大魯閣新時代提供）

檔期內也推出母親節限定好禮，商場會員可分別使用會員點數20點、50點兌換布娜飛比利時啤酒餐廳或點8號餐廳200元餐券，100點更可兌換春山相館母女寫真體驗券(價值3200元)。歡慶母親節，可與媽咪來趟美食約會，再來個韓系寫真體驗。





搶攻母親節商機，大魯閣新時代趁勢引進多個全新品牌櫃位，包括中部商場獨家的「blank.產品體驗館」，主打多款韓國暢銷商品，特別推薦韓國主婦最愛的韓系美型鍋具組，及由韓國男神玄彬代言，在韓國狂賣200萬顆、具有助眠功效的「麻藥枕頭」。





另有全台最大日系藥妝「日藥本舖」新進駐，不必遠赴日本，就能暢快買到日系保健品、美妝、食品。還有人氣女裝品牌QUEEN SHOP、Avivi Girl，以及潮流服飾LAKING等搶在母親節檔期前全新登場。



