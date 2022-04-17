巴金森氏症「好好做運動」　病友照顧者都受惠

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運動4大好處，台大物理治療師這麼說
台大醫院物理治療師黃正雅表示，運動可廣泛帶來以下4大好處，且無論生病前是否有運動習慣，只要生病後能開始運動，都不會太遲。更提供每個人都可以馬上做的「睡前放鬆小運動」：
1、 維持較佳的功能狀況：運動可提升或維持肌力、骨質密度、認知功能，有助於改善日常生活功能；尤其是走路、跑步、跳舞、太極的效果更佳。此外，運動可保護腦神經血管組織、促進大腦排除有毒物質，延緩疾病的退化速度。
2、 維持較佳的精神與心理狀況：運動可降低巴金森氏症病友的焦慮、憂鬱程度、提升睡眠品質，進而提升自信心與生活滿意度。她建議病友可從「放鬆運動」入門，動作簡單、效果不錯。
3、 促進社交活動：參與團體性的運動活動因為會與其他病友、家屬來往，可互相學習鼓勵，強化病友的社交連結。
4、 降低因疾病帶來的危險性：特別是降低疾病造成的死亡率。一項2021年發表的研究報告分析比對了上萬名巴金森氏症病友罹病前後的運動狀況，並追蹤發病後的死亡率。結果發現，維持足夠的運動量可有效降低罹患巴金森氏症後的死亡率。
「睡前放鬆小運動」3步驟
步驟1. 坐在床上，深呼吸＋漸進式肌肉放鬆
步驟2. 躺下，繼續深呼吸＋漸進式肌肉放鬆
步驟3. 躺下，冥想放鬆法
長照政府在做，運動要靠自己
隨著人口迅速老化，政府的各種長照措施正逐步到位。雖固然能減輕照顧者的負擔，改善巴金森氏症病友與家庭的生活困境。但從更積極的層面觀之，病友如何透過自身的作為，讓病情控制更有成效、抗病的日子過得更好，是值得努力的。
台大醫院巴金森中心吳瑞美主任及台灣巴金森之友協會理事長戴春暉，共同呼籲病友們一起走出戶外，養成運動好習慣，鼓勵巴金森氏症病友們開始規律運動，更積極面對改善病情。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp （文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53390
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