坦言大新竹升格今年來不及！談選新竹縣長 林智堅這樣說
新竹市長林智堅今（17）日接受前總統陳水扁的廣播節目專訪。談及大新竹合併升格議題，林坦言今年是來不及了，而自己任期只剩下200多天，市政工作還很多，要繼續努力去做；智於自己的下一步是否可能參選新竹縣長？林智堅表示，現在還有時間把接棒工作做好，這是關鍵任務，未來就由老天爺來安排。
林智堅今天接受陳水扁專訪時表示，其實每位新竹市長卸任前都有提過大新竹合併升格的議題，但今年是來不及併了。不過，仍希望朝野針對大新竹甚至全國區域發展的問題好好思考，不應該再用人口限制縣市發展，地制法一定要調整。
陳水扁問及林智堅的下一步，以及新竹市長的接棒人選，林智堅表示，任期只剩下200多天，新竹市很多建設都還在規畫階段，城市的下一步比自己的下一步更重要，因為市政工作還很多。
林智堅說，政治很難自己規畫，現在工作做好才有下一步，未來的事情，老天爺的安排都是最好的安排。他也透露，這段時間他和民進黨立法院黨團總召柯建銘很認真在找竹市接棒人選，希望得到市民支持，延續這幾年打造的新竹經驗與幸福政績，有信心一定能找到會贏的人。
至於是否參選新竹縣長？林智堅說，各界有很多臆測，但現在還有時間把接棒工作做好，這才是此刻關鍵任務，自己就是把工作做完，未來由老天爺安排。