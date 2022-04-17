民進黨高市議員初選結束　「邁盟」成員全數過關

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至於湧言會「高雄正能量」推出的4名新人，前鎮小港的黃雍琇因婦女保障名額過關，林志誠則擠下高閔琳，另外，2人李庭慧、鄧巧佩落敗，連湧言會支持的前副議長蔡昌達，初選也慘遭落敗。
各選區的提名名單如下︰第1選區（大旗美，應選3席提名2席）林富寶、林慧欣；第2選區（茄萣等5區，應選3席提名2席）陳明澤、黃明太；第3選區(岡山等6區，應選5席提名3席) ；第4選區（左營、楠梓區，應選9席提名4席含1婦保）黃偵琳、李雅慧、李柏毅、黃文志；第5選區（仁武、鳥松等4區，應選5席提名4席含1婦保）黃飛鳳、邱俊憲、江瑞鴻、張勝富。第5選區（仁武、鳥松等4區，應選5席提名4席含1婦保）黃飛鳳、邱俊憲、江瑞鴻、張勝富。
第6選區（旗鼓鼓3區，應選4席提名2席）李喬如、簡煥宗；第7選區（三民區，應選8席提名4席含1婦保）︰鄭孟洳、康裕成、何權峰、林武忠；第8選區（苓雅新興前金區，應選5席提名3席含1婦保）︰郭建盟、黃文益、湯詠瑜；第9選區（鳳山區，應選8席提名4席含1婦保）林智鴻、張漢忠、陳慧文、蘇致榮。第10選區（前鎮、小港區，應選8席提名4席含1婦保）︰陳致中、黃彥毓、鄭光峰、黃雍琇。
第11選區（大寮、林園區，應選4席提名3席含1婦保）洪村銘、韓賜村、李雨庭；第3選區（岡山、橋頭等6區）黃秋媖、陳慶鴻、林志誠。