中年男嘴角潰瘍以為免疫力差　醫苦勸：這是口腔癌

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曾經在多年前，我還在台中榮總服務時，當時我是住院醫師，看診過程中遇到了一個中壯年男士A先生，因為嘴角有傷口潰爛了三個月都沒有好，他總是認為是免疫力失調太晚睡的關係，來看我們診時，我看到就直接跟他鐵口直斷「這十之八九」是惡性腫瘤，建議切片與病理化驗。而且頸部摸起來沒有腫塊硬塊，有很高的可能性是早期，盡快接受治療預後是很好的！
以工作忙為由 延誤切片檢查
A先生先是詫異了一下，後來推托說「最近比較忙，先把手邊的工作忙完，下週來切片」。但一週後A先生並沒有出現，又過了一個月也還是沒有出現，後來我有致電給他，A先生也沒有接通，我心想他應該去醫院就醫處理了，就這樣過了一年多，沒想到某一天在開刀房中竟然看到A先生就躺在手術台上（別的主治醫師安排的手術）。
誤信偏方1年 最後竟轉移淋巴
耳鼻喉專科張益豪醫師表示，我也有上去幫忙這台手術，手術中我跟主治醫師詢問下才知道，原來A先生，一年多前，聽到自己是口腔癌時，後來聽信街坊鄰居說「南部有個專門治療口腔癌的藥方」，自費吃六個月，很多人都好了，不用開刀不用化療，就這樣，A先生吃了快一年多，花了很多錢，沒想到最後卻人財兩失。手術時，這口腔癌都已經轉移到頸部淋巴結，整體評估起來已經算是第四期晚期了。
這個故事帶給了我很大的震撼，也因此，眼前這位疑似口腔癌患（右嘴角）者出現在我面前時，即便診間外面還有很多民眾在等候看診，我還是告訴自己，一定要慢下腳步，苦口婆心地跟他好好聊一聊，也安撫一下他的內心，人在遇到重大打擊時，最需要的就是認同與鼓勵，鼓勵他要好好接受檢查與治療，不要誤信偏方而延誤治療。
PS. 口腔癌在早期發現時，有極高的治癒率，千萬要把握黃金治療時期
PS. 定期口腔黏膜檢查也很重要，特別是有抽菸喝酒吃檳榔者
文章來源：Say more, Save More ！醫師多說幾句話，就能多救一個人
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53391
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