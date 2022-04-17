跟狗到你家　中市環保鷹眼取締遛狗留便

毛小孩常會在校園周邊、公園綠地、綠園道、行人步道等有植栽生態的地方便溺，一旦飼主沒有清理狗便，容易「黃金滿地」影響環境衛生並引發民怨。有些飼主甚至讓毛小孩在戶外自行便溺，但法網恢恢，終究逃不過鷹眼蒐證。台中市東南區清潔隊員蔡如芳憑著對環保工作的熱忱及守護環境的使命感，以「跟狗到你家」的方式，成功地取締多件違規案件，成為清潔隊稽查達人。

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東南區清潔隊表示，隊員蔡如芳從事取締狗便業務 4 年，可說是經驗老道的資深巡檢人員，過去清潔隊取締狗便所運用的攝錄影機沒有上網功能，不能即時傳輸資料，設備體積也相當龐大，蒐證過程中容易被發現，有時候跟得太勤反被毛小孩追，或因便溺的連續動作採證不全，且礙於畫質解析度，拍攝飼主車牌或門牌不夠清晰等原因造成無法進行裁處，隨著時代的進步，清潔隊員也配備了輕便好攜帶的密錄器，她更運用上網自學影片剪輯的技術，讓蒐證資料更為完整，敬業精神實在令人敬佩。

「守株待「狗」，不如主動出擊！」蔡如芳侃侃而談的說，對於取締遛狗留便的技巧更應加強巡檢，尤其在路旁草叢或植栽密度高的地方，都是飼主放出毛小孩戶外自行便溺熱區，只要在外「落單」的犬隻，碰到她都難逃鷹眼般的蒐證取締，透過以狗追人、以狗追車、以狗追門牌的方式裁罰，她也很樂於向其他同仁分享蒐證技巧與跟監心得，提升清潔隊狗便取締成效。