跟狗到你家　中市環保鷹眼取締遛狗留便

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東南區清潔隊表示，隊員蔡如芳從事取締狗便業務4年，可說是經驗老道的資深巡檢人員，過去清潔隊取締狗便所運用的攝錄影機沒有上網功能，不能即時傳輸資料，設備體積也相當龐大，蒐證過程中容易被發現，有時候跟得太勤反被毛小孩追，或因便溺的連續動作採證不全，且礙於畫質解析度，拍攝飼主車牌或門牌不夠清晰等原因造成無法進行裁處，隨著時代的進步，清潔隊員也配備了輕便好攜帶的密錄器，她更運用上網自學影片剪輯的技術，讓蒐證資料更為完整，敬業精神實在令人敬佩。
「守株待「狗」，不如主動出擊！」蔡如芳侃侃而談的說，對於取締遛狗留便的技巧更應加強巡檢，尤其在路旁草叢或植栽密度高的地方，都是飼主放出毛小孩戶外自行便溺熱區，只要在外「落單」的犬隻，碰到她都難逃鷹眼般的蒐證取締，透過以狗追人、以狗追車、以狗追門牌的方式裁罰，她也很樂於向其他同仁分享蒐證技巧與跟監心得，提升清潔隊狗便取締成效。
環保局長陳宏益表示，「工欲善其事，必先利其器」，環保局持續精進執法蒐證的設備與技巧，提升稽查效率與作業品質，更感謝無名環保英雄不怕苦、不怕難、不怕累，努力為市容把關。環保局呼籲飼養毛小孩的市民朋友，落實「遛狗不留便，隨手清狗便」的觀念，共同重視環保，提升環境品質。