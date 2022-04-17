18歲以下2208例確診！6至11歲「打莫德納」要做意願調查
台灣本土疫情持續延燒，根據中央流行疫情指揮中心統計，目前0到18歲染疫者已累計2208例，不過何時要開放6到11歲兒童接種疫苗？指揮官陳時中今（17）日在記者會上表示，仍要視ACIP委員會決定，以專業意見審視是否要開打、施打方式為何，若決定要打，當然要做意願調查及填寫同意書等工作，會加緊行政作業。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，截至4月16日，目前0~18歲染疫者已累積2208例，其中包含本土1761例及境外447例，裡頭又2206例屬無症狀或輕症，1例中症、1例重症，兩例都在昨日公布過。
而食藥署今日上午召開6至11歲兒童接種疫苗EUA審查會議，與會專家建議核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升 ，含50微克的mRNA，為成人劑量的一半 ，兩劑施打間隔為28天，但實際接種時間仍須等待召開ACIP專家會議後決定。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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