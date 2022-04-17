破460萬台人染疫？陳時中搬各國染疫率「與這2國相近」
中央流行疫情指揮中心宣佈，今（17）日國內新增1210例本土個案，已連續三日破千例，有專家因此推估，這波疫情可能導致本土病例數超過百萬人，全台約有20%至30%的感染，指揮官陳時中對此回應，這部分還要再觀察大概15天有沒有呈指數成長，對比其他國家，台灣較有可能和「香港、紐西蘭」的15％染疫當作參考做規劃。
陳時中說，目前大概是可以看到香港、紐西蘭大概染疫率為15%，澳洲、新加坡20%，韓國30%、美國25%、法國42%、丹麥跟一些北歐國家高達50%，那20%~30%的概念，大概就是20%有460萬人、30%有690萬人染疫，那依照台灣過去防疫經驗來看，基本上用這個香港也好，或是紐西蘭也好的15%染疫率當成可能性在做基本規劃，應該是比較符合真正的需要。
不過陳時中也說，這也要看看整個這段時間，大約是15天是比較需要密切觀察的觀察期，這期間確診數是否呈指數成長。
至於會不會縮短防疫相關隔離天數跟入境檢疫期，陳時中則語帶保留回「可能性是有的」，相關縮短日期還需要觀察其他科學證據，並跟專家來討論。
而本土確診總數會不會破百萬人？陳時中在昨日的疫情記者會上也已強調「我們都是說有可能，這不是不可能」，並表示，現在重點已經不在染疫人數，而是控管減災，藉著疫苗接種、藥物整備、輕重症分流等措施，確實達到減災的目標。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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