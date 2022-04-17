疫情升溫！柯文哲借鏡南韓　直言「台灣本土恐飆700萬」

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身兼台灣民眾黨主席的柯文哲上午出席民眾黨原住民族事務委員會成立大會；他在會前受訪時表示，破百萬還算很低的預估，南韓確診人數到現在已經超過30%，台灣如果以2300萬人口來看，乘以30%的話就有690萬，快接近700萬人。
台北市18日起將在信義區試辦，讓症狀輕微、有警覺心的COVID-19確診者居家照護。柯文哲說，會觀察疫情發展，如果上升速度沒有很快，行政區數量就慢慢加。他比喻，戰爭一旦發生，戰場指揮官只能就現有武器、兵力投入戰場，戰況發展慢一點，就有比較多時間準備，「總不能把確診者丟在馬路上，這不可能」。
至於中央將籌組快篩國家隊，柯文哲說，有槍砲子彈發給他們就用，中央給多少就多少，台北市還是要在現有基礎上繼續努力。
另外，台北市政府媒體事務組一名役男確診，發言人陳智菡16日證實，媒體事務組全員都被匡列隔離。柯文哲說，發言人檢測結果都是陰性，但會再觀察一、兩天。（編輯：林淑媛）1110417
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