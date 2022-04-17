就業媒合！高雄市政府勞工局舉辦就業徵才活動

高雄市政府勞工局於16日下午，在新光三越高雄左營店彩虹市集1樓夢想廣場，舉辦亮高雄、耀就業現場徵才活動，現場投遞履歷者總計574人次，其中包括代收台積電履歷部分，也吸引137人現場投遞。
高雄市政府勞工局局長周登春表示，此次徵才活動中，有許多知名廠商釋出半導體工程師、設備工程師、製程工程師、儲備幹部及客戶管理師等優質的工作機會，華泰電子公司吸引近48人面試最多，其他如日月光、群創光電、國巨、台灣捷康及特力屋等公司亦受到許多求職民眾青睞，而在代收台積電履歷部分，也吸引137人現場投遞。
勞工局訓練就業中心主任楊茹憶指出，在活動現場，採人流管制，參與人員全程佩戴口罩，並量測體溫及實聯制，履歷填寫區及廠商面試區均加設壓克力防疫隔板，有效隔離並減少人員直接接觸，力求防疫滴水不漏，以提供求職民眾安全、安心的求職環境。
周登春說，期盼在政府致力建設更好的投資環境、活化經濟、強化在地優勢產業，帶動城市產業升級和轉型的同時，未來在地廠商也能持續提供優薪工作機會，以吸引優秀人才帶動產業發展，另一方面勞工局也將加強宣導勞動法規，提升企業對勞工權益及福利的重視，讓勞工朋友有穩定的就業環境，共同安心點亮高雄新未來。