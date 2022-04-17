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下周起學童施打莫德納　陳其邁：庫存絕對夠請家長放心

▲下周起學童施打莫德納疫苗，市長陳其邁表示，庫存絕對夠請家長放心。(圖／高市府提供)
▲下周起學童施打莫德納疫苗，市長陳其邁表示，庫存絕對夠請家長放心。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-17 15:56:14

高雄今(17)日新增34例確診個案，其中11例為隔離期間陰轉陽、5例外縣市旅遊史、18例為密切接觸者，另有一例複驗排除。市長陳其邁表示，為達到集體免疫，小朋友施打疫苗有必要性。高市下周起學童要打莫德納疫苗，從國小一年級至六年級的學生數，高市庫存足夠。

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▲高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲具外縣市活動史確診個案。(圖／高市府提供)
▲具外縣市活動史確診個案。(圖／高市府提供)
▲高雄市自下周開始學童打疫苗。(圖／高市府提供)
▲高雄市自下周開始學童打疫苗。(圖／高市府提供)
陳其邁指出，小朋友要確實戴好口罩比較困難，雖然根據國內外統計，34%學童都是無症狀，66%會是輕症，但因為不少學童回家後都是阿公、阿嬤照顧，如果傳染給長輩，長輩的重症機率高，為達到集體免疫，小朋友施打疫苗有必要性。發病狀況多為發燒為主，其他有咳嗽、喉嚨痛等。

高市衛生局簡任技正潘炤穎表示，外縣市活動史中有2例是屏東足跡，其中1人是4月6日曾至屏東天上人間小吃部。左營分局傳播鏈可連結至東照山廟寺，工作人員經匡列、採檢全數為陰性。今天案34521也因宗教活動，有到岡山的台灣基督長老教會岡山教會的足跡，潘炤穎提醒，如有足跡重疊部分需留意健康狀況。

隨後高市府也公布確診者最新足跡，確診者到過享溫馨KTV巨蛋店以及建國店、神采飛揚KTV、好樂迪建功店、第一羊肉爐、丹丹漢堡瀋陽店、瑞隆市場、九乘九文具專家高雄博愛店、高雄大遠百威秀影城、饗食天堂自助美饌高雄三多店等31處足跡。

衛生局提醒曾出入相關場所民眾進行自我健康監測，若4月29日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀應佩戴醫療用口罩，盡速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。

▲高雄市自下周開始學童打疫苗。(圖／高市府提供)
▲高雄市自下周開始學童打疫苗。(圖／高市府提供)
陳其邁表示，兒童感染新冠肺炎重症的高風險因子包括：年齡小於一歲、神經相關疾病、代謝相關疾病、先天心臟疾病、肥胖(BMI超過該年齡的95百分位)、糖尿病、氣喘或肺部疾病、嚴重基因異常(如唐氏症)、免疫抑制、鐮刀型貧血。

陳其邁指出，6-11歲學童施打疫苗是半劑，就是成人的一半，兩劑相隔28天，教育局與衛生局會做好準備，與家長合作保護孩子健康。

陳其邁也認為，目前台灣整體流行趨勢中，四月初曲線有上升，平步維持在30到50之間，代表R值1-2之間，但要減少確診，還是要大家一起合作，密閉空間長時間接觸，風險最高，所以教室上課要戴口罩。

潘炤穎特別提醒，當疫情進入社區的時候，不管參加任何宗教活動，都應該要全程戴口罩，在室內空間盡量避免拿下口罩飲食，室外空間交談時也要保持距離，場域清消也要提高頻率與次數。

潘炤穎表示，在南北交通的部分，不管是高鐵或台鐵在車廂的清潔都有一定標準，民眾在搭乘期間如有餐飲需求，應盡快完成，戴上口罩保持個人防疫警戒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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