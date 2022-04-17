確診數恐破百萬？專家籲擴大篩檢數　檢疫鬆綁要看重症數

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他說，當初指揮中心預估4月底單日新增確診數會突破1千例，結果2、3天後就破千例了，這顯示指揮中心對這基數不清楚，其實，做1、2次10萬篩檢量，就可看出多久可以破萬，也才知染疫數會不會到百萬人。當然，如果篩檢量擴大至10萬，篩檢陽性率變小，那就是好事，等於把原本5至10天才會篩檢到的感染者，提前找出來，可避免在社區持續傳播，也較有機會將疫情降下來，這也是為什麼全世界都會擴大篩檢的原因，
至於在確診人數持續攀升之下，防疫及隔離天數是否適合進一步縮短？詹長權表示，這要有配套，只做一部分是不夠的，他仍強調擴大篩檢的重要，才能加速篩檢到感染者，當然，還要看感染情況及嚴重度，最重要是重症治療，若醫療量能可以承擔下，當然可以再放寬。雖然目前看起來中重症患者還不高，但他說要再觀察，輕症在家照護也有可能惡化。
除重症是否影響醫療量能之外，詹長權也提到，輕症居家照護的後送體系也要做好，感染民眾懷疑自己可能變中重症，該如何告知醫療院所及醫師，不只是送醫條件，整個送醫流程都要做好，除搭救護車之外，還可以搭什麼車救醫，自家人開車應該可以，若全家染疫顯然就要外面力量幫忙，救護車感覺現在已不太夠，要有配套，每個縣市自己要去模擬大量病患輸送，潛在感染者在護送過程也要小心，不一定都要用救護車，像防疫計程車也可以，也可建置防疫小客車，甚至人多可能就要動用像是復康巴士廂型車共同防疫。
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