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確診數恐破百萬？專家籲擴大篩檢數　檢疫鬆綁要看重症數

▲台灣染疫人口是否會破百萬？專家建議擴大篩檢量才能看出趨勢，而防疫隔離天數是否再縮短？這應該要看重症數是否有影響醫療量能。（示意圖／pixabay）
▲台灣染疫人口是否會破百萬？專家建議擴大篩檢量才能看出趨勢，而防疫隔離天數是否再縮短？這應該要看重症數是否有影響醫療量能。（示意圖／pixabay）

記者顏真真/台北報導

2022-04-17 17:26:262022-04-17 18:06:01

國內本土確診人數連3天破千人，甚至有人預估未來將破百萬例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，以台灣過去防疫經驗來看，基本上用香港、紐西蘭的15%染疫率可能性較大，也較符合真正需要，而在染疫人數持續增加下，還是有可能縮短隔離天數或入境檢疫天數。對此，台大公衛學院教授詹長權今（17）日表示，要擴大篩檢數3至10倍才能看出趨勢，現在篩檢量還是不夠，只能說感染在擴大中。至於縮短檢疫隔離天數，要看重症數是否影響醫療量能，而且輕症居家照護的送醫體系也要做好，不只條件及流程都要規劃好，每個縣市都要模擬大病患輸送，目前已感覺救護車不足，可以利用防疫計程車載送感染者，也可建置防疫小客車。

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詹長權接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，今日4萬多人篩檢出1千多人確診，檢測陽性率接近3%，台灣篩檢陽性率從1%一直往上，到現在近3%，這趨勢看起來就是會繼續擴大，感染仍在擴大當中，但感染人數是否會破百萬？現在還無法精準預測，要搭配篩檢，當初篩檢陽性率1%時，篩檢數才3、4萬，現在感染人數超過千人，篩檢數也只有4萬多，這是不對的，起碼要加3倍才知全貌，建議至少要10萬篩檢量才知會不會持續擴大。

他說，當初指揮中心預估4月底單日新增確診數會突破1千例，結果2、3天後就破千例了，這顯示指揮中心對這基數不清楚，其實，做1、2次10萬篩檢量，就可看出多久可以破萬，也才知染疫數會不會到百萬人。當然，如果篩檢量擴大至10萬，篩檢陽性率變小，那就是好事，等於把原本5至10天才會篩檢到的感染者，提前找出來，可避免在社區持續傳播，也較有機會將疫情降下來，這也是為什麼全世界都會擴大篩檢的原因，

至於在確診人數持續攀升之下，防疫及隔離天數是否適合進一步縮短？詹長權表示，這要有配套，只做一部分是不夠的，他仍強調擴大篩檢的重要，才能加速篩檢到感染者，當然，還要看感染情況及嚴重度，最重要是重症治療，若醫療量能可以承擔下，當然可以再放寬。雖然目前看起來中重症患者還不高，但他說要再觀察，輕症在家照護也有可能惡化。

除重症是否影響醫療量能之外，詹長權也提到，輕症居家照護的後送體系也要做好，感染民眾懷疑自己可能變中重症，該如何告知醫療院所及醫師，不只是送醫條件，整個送醫流程都要做好，除搭救護車之外，還可以搭什麼車救醫，自家人開車應該可以，若全家染疫顯然就要外面力量幫忙，救護車感覺現在已不太夠，要有配套，每個縣市自己要去模擬大量病患輸送，潛在感染者在護送過程也要小心，不一定都要用救護車，像防疫計程車也可以，也可建置防疫小客車，甚至人多可能就要動用像是復康巴士廂型車共同防疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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