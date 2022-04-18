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麻雀清零釀大饑荒　動態清零淪「掩耳到零」

▲中國式清零的政治與社會運動最終常演變為人禍，好比往昔麻雀清零引發大饑荒，如今當局防疫堅持動態清零衍生諸多次生災難，官員對此卻置若罔聞，無奈的中國網友以「掩耳到零」自我解嘲。圖為中國國家主席習近平資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國式清零的政治與社會運動最終常演變為人禍，好比往昔麻雀清零引發大饑荒，如今當局防疫堅持動態清零衍生諸多次生災難，官員對此卻置若罔聞，無奈的中國網友以「掩耳到零」自我解嘲。圖為中國國家主席習近平資料照。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-04-18 05:00:00

（中央社台北17日電）中國式清零的政治與社會運動最終常演變為人禍，好比往昔麻雀清零引發大饑荒，如今當局防疫堅持動態清零衍生諸多次生災難，官員對此卻置若罔聞，無奈的中國網友以「掩耳到零」自我解嘲。

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綜合紐約時報（The New York Times）與美國之音（VOA）報導，只因毛澤東認定麻雀是不利於農作物的害鳥，1958年春一聲令下，動員全國各地紛紛敲打鍋碗、點鞭炮、揮旗幟嚇唬麻雀，估計僅數月內將近20億隻麻雀因累得飛不動相繼從天墜地摔死。

麻雀雖然消滅殆盡，反導致害蟲大量繁殖破壞農作，於是接下來的3年，釀成導致數千萬中國人餓死的大饑荒。

時隔逾一甲子，當前中國又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫而清零喊得震天價響，有人擔心這次的清零政策又要重演悲劇，基於最高領導人個人意志的政治運動，結果可能造成所有人遭殃。

自3月28日算起，上海封控至今屆滿3週，美國之音報導說，有個上海居民家人罹患急性闌尾炎，但是醫護人員堅持要拿到患者的核酸檢測陰性證明，否則不能上救護車。

還有人患病急著上醫院就診，好不容易說服社區的警衛、警察繼續前進，途中碰到穿著白色防護服、人稱白衛兵的糾察，就是不肯放人。

上海市自3月初以來全市共有約30萬人經篩檢呈陽性，按規定這30萬人和他們的密切接觸者都必須根據病情程度前往隔離點或醫院。

有些醫院被臨時徵用作為防治疫情的專用醫院，迫使當時住院的其他重症病患，包括年逾8旬或9旬的高齡患者，都得冒著染疫的風險立即轉院，增加病毒傳播可能性。

很多上海市民不僅抱怨封控措施，而且直接挑戰中國政府迄今仍在堅持對病毒採動態清零，甚至有人質疑，既然變異株感染者的症狀已輕於流感，為什麼不能參考若干中國醫學專家的意見，跟上國際潮流試著病毒共存。

近來中國的網路流傳著書法愛好者書寫的「掩耳到零」4個大字，道盡上海市民對當局雜亂無序防疫和不近人情措施的譏諷與無奈。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110417

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