內幕／菊系尬湧言會！高市黨部主委改選　許智傑戰趙天麟

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菊系人士表示，初選以來，趙天麟就相當拉抬湧言會的新人，不過既然身為黨部主委，「該有的中立還是要有」，包括一面比一面大的看板，甚至是掃街的時候「巧遇」，確實都在地方上造成一些裂痕。
另名菊系人士指出，湧言會要推議員的新人就到各區商量一下，大家互相尊重，「但那時候都沒有談，想推就推、硬推，後來菊系自然才會跳起來」。
該菊系人士也說，要在選區推新人卻沒有跟當地立委、議員打個招呼，這個情緒不只是菊系，老議員心裡會有何感想？這也是菊系繼4年前推出市議員高閔琳力戰趙天麟失敗後，將推人再戰主委的部分原因。
地方要角分析，湧言會的看板鋪天蓋地，從正面來看當然是很好的宣傳，但從反面來看，市民會知道這不是民進黨傳統的選舉方式，「怎麼會每個參選人出來都這樣？味道不太對」。
該要角也分析，雖然議員初選是全民調，但跟主委選舉的黨員投票基層實力當然還是有關。目前call基層的狀況來看，應該可以說是菊系比較有優勢，許智傑應會去登記。
湧言會人士則表示，湧言會包含「高雄正能量」在內的6席非連任參選人出線3席，加上高雄現任議員幾乎是以高支持度勝出，鳳山林智鴻、大岡山黃秋媖還都是第一名出線，且現任議員無一落馬，沒有基層鬆動的問題。
湧言會人士也透露，趙天麟是否登記參選主委將靜待高雄市長陳其邁協調，相信很快就會有結果。
另名地方人士則指出，日前就有消息傳出，湧言會若是新人民調不如預期，也並非沒有趙天麟棄選主委連任的耳語。惟湧言會大陣仗組成的「高雄正能量」4位新人在本周黨內議員初選民調不如預期，除了大岡山林志誠漂亮勝出外，包含大旗美李庭慧、前新苓鄧巧佩都落馬，前鎮小港黃雍琇雖過關，但其民調在該區初選也是個位數墊底，係靠婦女保障名額出線，未來大選將會有相當嚴峻的挑戰。
該人士說，相比之下，菊系新人所組成的「邁向過半大聯盟」，除了左楠黃偵琳因同額未辦初選，另6人包含大旗美林慧欣、前鎮小港黃彥毓、鳳山蘇致榮、前新苓湯詠瑜、大寮林園洪村銘、大岡山陳慶鴻在各選區陸續勝出，成績亮眼。也因此，趙天麟的主委連任之路會遇到很大的挑戰，本周開始領表後態勢會越趨明朗。