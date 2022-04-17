盲眼龍婆唯一指定姐妹？巴巴萬加精準預言　天賦傳承給她

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巴巴萬加出生於1911年1月31日，並於1996年去世，享年85歲，對不少現代人來說，她就像一個你「從未擁有過」的外婆，外界對於她的身世背景更是非常好奇。根據《紐約郵報》報導，她在12歲那年被一股龍捲風捲起而後被重重拋到地上，後來她聲稱自己在那段「失蹤時期」經歷了第一個幻象，活下來之後雙眼卻附著厚厚的砂土，無法看清現實世界的東西，卻開始能夠看見異象，並有能力可以預測未來與治癒他人。
澳洲新聞網記者歐尼爾（Marnie O’Neill）指出，在巴巴萬加長達50年的預言生涯中、有多達數百個預言成真，命中率高達85%。近年來更因為有些著名的預言一一被證實，例如911恐怖攻擊、全球暖化、日本海嘯地震等等，更精確地還包含歐巴馬當選總統、歐洲將於2016年被伊斯蘭極端分子入侵等等，不過她也提到「這名黑人將是最後一位非裔美國總統」，還有她也預言了自己死後的2004年南亞將會發生海嘯，該年底數十萬人罹難的事故至今仍讓人餘悸猶存。
此外，她也預言了俄羅斯可能會「主宰世界」，過程中將會帶來大量受害者，而今年二月底俄羅斯總統蒲亭就揮兵入侵烏克蘭，戰爭至今仍未歇。不過就像所有預言家，這些預言也有不被人採信之處，巴巴萬加的預言也有著讓人認為牽強的時候，根據外媒《India》報導，巴巴萬加曾預言2022年會發生7件大事，除了地震、海嘯外，還有印度發生蝗災、水資源短缺、西伯利亞出現致命病毒、虛擬世界吞掉現實與外星人攻擊，某些大事件例如地震、海嘯、虛擬世界吞掉現實。甚至致命病毒，或許可以與現實生活當中的VR技術、元宇宙蓬勃發展、新冠病毒等進行連結，不過慶幸的是「受到外星人攻擊」這件事還沒發生。
萬加的預知能力傳遍開來以後，據說也收服了大批信眾，包括許多著名的科學家、歷史學家、企業家，就連保加利亞共產黨領導人也邀請她當作顧問，然而在這些政客、有錢人士的利用下，她也一直受到特務的監視，不論任何場合都有人在監聽，有一說則提到萬加事實上對於真正嚴重的大事總會選擇「避而不談」。
對於這樣一名預言家的死亡，據說她也預測了自己死亡的確切日期，傳聞巴巴萬加曾夢見自己將於8月11日死亡，並於8月13日被埋葬，最後更精準實現。與此同時，她也說過一個生活在法國的十歲盲人女孩將會繼承她的預言天賦，外界仍在尋找這名「盲眼龍婆」唯一指定少女的降落，在此之前僅能夠透過巴巴萬加留下的預言一一檢驗是否實現。
2016：穆斯林將入侵歐洲。我們熟知的歐洲將不復存在。毀滅性攻擊持績許多年，整個大陸幾乎「人煙絕跡」。
2023：地球的軌道將會改變。
2025： 歐洲的人口接近為零。
2028：人類將飛往金星，希望找到新的能源。
2033： 極地冰帽融化，全球海平面上升(這已經在發生)。
2043： 歐洲轉變為伊斯蘭哈里發國。定都羅馬。世界經濟在穆斯林掌控下蓬勃發展。
2066： 美國首度使用一種新的氣候變遷武器企圖奪回羅馬，讓它重回基督教懷抱。
2076：共產主義重返歐洲和世界各地。
2084：自然(Nature)重生(沒有人真正搞懂這是什麼意思)。
2100：人造太陽照亮地球的陰暗面。
2130：在外星人協助下，人類文明在水底下發展。
2170：全球發生大乾旱。
2201：太陽熱核聚變過程變慢，地球氣溫驟降。
2262: 行星慢慢改變軌道。火星受到彗星攻擊。
2480：兩顆人造太陽發生相撞，讓地球陷入黑暗。
3005：火星上發生戰爭，改變火星軌道。
3010：一顆彗星撞擊月球，地球被岩石和火山灰籠罩。
3797：到了此時，地球上的一切將會死亡。不過人類文明巳經先進到可以讓人類移民到新的恆星系統。