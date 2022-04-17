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台中市本土+21　染疫女大生夜唱7小時足跡點還有這些

▲台中市長盧秀燕說明今日新增確診個案為22減1。（圖／台中市政府提供，2022.04.17）
▲台中市長盧秀燕說明今日新增確診個案為22減1。（圖／台中市政府提供，2022.04.17）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-17 17:44:032022-04-17 17:50:24

台中市今（17日）新增21例本土確診個案，其中阿妹演唱會累計達7例、虛擬幣群聚達6例、宜蘭進香團達7例。另新增2名亞大女學生確診，兩人在可傳染期間到了小義大利餐廳、海底撈，還與同學們在KTV夜唱7小時，市府今公佈相關足跡。

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台中市長盧秀燕表示，中央公布台中市今有22例，但案33730係醫院誤將陰性通報成陽性，該案已撤銷。新增感染案例包括已知群聚案12例、外縣市足跡或接觸確診者6例、密切接觸者1例、疫調中2例。

已知群聚案部份，臻愛花園酒店虛擬幣群聚再增2例，累計6例，其中一例是參與者回家傳給未成年的弟弟；成功嶺營區感染案新增2名同寢室個案，累計3例；設計公司同事一起到高雄策展新增2例，累計7例；另宜蘭進香團新增2例、累計7例，其中有一家三代四口，阿公阿嬤參加進香團後，今傳染給兒子和一歲孫子。

至於阿妹小巨蛋演唱會，今天多了北屯區40多歲女網購業者、20多歲女家教老師，她們都參加12日的演唱會。台中市阿妹演唱會確診人數已累計7人，分別是8日場2人、10日場2人、12日場3人。

▲台中市今新增確診個案公共場域足跡之一。（圖／台中市政府提供，2022.04.17）
▲台中市今新增確診個案公共場域足跡之一。（圖／台中市政府提供，2022.04.17）
▲台中市今新增確診個案公共場域足跡之二。（圖／台中市政府提供，2022.04.17）
▲台中市今新增確診個案公共場域足跡之二。（圖／台中市政府提供，2022.04.17）
此外，亞洲大學2名女生（案號33727、33738）確診，兩人在可傳染期間足跡點有6處，包括和其他同學在KTV夜唱7個多小時，且ct值皆為18，傳染力高，衛生局已匡列接觸者20多人。另有一名中國附醫的小兒科大夜班女護理師，被住基隆的哥哥傳染，由於平常工作直接接觸到病人，所屬醫院已緊急處理中。

台中市這兩日安排30-65歲市民施打第3劑莫德納，成果豐碩，累計至今天中午已有5萬6千人接種。盧秀燕表示，至昨天為止，台中市的疫苗覆蓋率第1劑是88.05%、第2劑83.10%、第3劑56.13%，都優於全國平均數。至於6歲以上兒童施打疫苗的部份，台中市有近17萬名孩子符合資格，等星期三中央開會定出方法，就會儘快進行。

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