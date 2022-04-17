台中市本土+21　染疫女大生夜唱7小時足跡點還有這些

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已知群聚案部份，臻愛花園酒店虛擬幣群聚再增2例，累計6例，其中一例是參與者回家傳給未成年的弟弟；成功嶺營區感染案新增2名同寢室個案，累計3例；設計公司同事一起到高雄策展新增2例，累計7例；另宜蘭進香團新增2例、累計7例，其中有一家三代四口，阿公阿嬤參加進香團後，今傳染給兒子和一歲孫子。
至於阿妹小巨蛋演唱會，今天多了北屯區40多歲女網購業者、20多歲女家教老師，她們都參加12日的演唱會。台中市阿妹演唱會確診人數已累計7人，分別是8日場2人、10日場2人、12日場3人。
此外，亞洲大學2名女生（案號33727、33738）確診，兩人在可傳染期間足跡點有6處，包括和其他同學在KTV夜唱7個多小時，且ct值皆為18，傳染力高，衛生局已匡列接觸者20多人。另有一名中國附醫的小兒科大夜班女護理師，被住基隆的哥哥傳染，由於平常工作直接接觸到病人，所屬醫院已緊急處理中。
台中市這兩日安排30-65歲市民施打第3劑莫德納，成果豐碩，累計至今天中午已有5萬6千人接種。盧秀燕表示，至昨天為止，台中市的疫苗覆蓋率第1劑是88.05%、第2劑83.10%、第3劑56.13%，都優於全國平均數。至於6歲以上兒童施打疫苗的部份，台中市有近17萬名孩子符合資格，等星期三中央開會定出方法，就會儘快進行。