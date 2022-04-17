《原子少年》未播先轟動！「嫩版許光漢」吸4千人爭睹

台灣最強男團選秀節目《原子少年》未播先轟動！因為疫情關係，80位少年蟄伏一年密集訓練，終於迎來發光發熱的時刻，讓觀眾格外期待，而許多選手甚至早已經歷長期唱跳訓練，在年輕族群累積一定名氣，透過節目預告發酵，掀起全亞洲追星族討論，地球組選手在「UP直播」和粉絲互動，僅1小時就吸引線上逾4,000多人觀看！





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▲《原子少年》土星組的呂植宇（後排左起）、曹家齊、陳水豐和地球組的林佳辰（前排左起）、周祖安、黃文廷線上直播，吸引4千多人觀看。（圖／野火娛樂提供）

▲《原子少年》土星組的呂植宇（後排左起）、曹家齊、陳水豐和地球組的林佳辰（前排左起）、周祖安、黃文廷線上直播，感情好到可以一起泡溫泉。（圖／野火娛樂提供）

《原子少年》地球組的選手林佳辰、黃文廷、周祖安和土星組選手曹家齊、呂植宇、陳水豐13日晚上網路直播，向粉絲吐露近日心情，這6人以前都是同一家唱片公司，曾經共同培訓3年，有的甚至是同校同學，除了平日上課時間，假日都會朝夕相處，練習舞蹈、唱歌，甚至一起泡過溫泉，感情非常要好。





林佳辰透露，之前組隊參加舞蹈比賽，結果文廷不小心掉了帽子，害大家與冠軍的10萬元獎金擦肩而過，只獲得亞軍和2萬元獎金，一頂帽子就少了8萬元，被老師罰跑國父紀念館3圈，讓他印象深刻，事後文廷還哭了。這次他們同隸屬於鄰家男孩的地球組，成為同團成員，要一起努力尋求出道機會。





▲《原子少年》地球組的林佳辰，被大陸網友封為嫩版許光漢。（圖／翻攝《原來的少年》YouTube）

▲「地球」成員林佳辰鄰家男孩的形象，在推特引起討論。（圖／林佳辰IG）

▲林佳辰透露父母很支持他參與《原子少年》。（圖／翻攝《原子少年》臉書）

外型條件不錯的林佳辰，因唱跳實力俱佳，在網路頗有人氣，他在直播時表示，連續3年週末、寒暑假都在培訓，推掉朋友邀約，沒有假日可言。某次前往排練的路上，經過一家玩具店，很想進去逛逛卻已經沒有時間，瞬間內心百感交集，心想「如果我是普通大學生，是不是可以肆無忌憚去做自己想做的事，當下會覺得自己蠻可悲」，隔天心情沉澱之後，體悟到人生有捨有得，才拋開負面想法。





不過，努力付出終有所獲，《原子少年》推出後，林佳辰的影片陸續在網路流傳，在中國、日本都有不少粉絲，被他的陽光笑容吸引，大陸網友甚至封他為「嫩版許光漢」，對他後續發展頗為看好。《原子少年ATOM BOYZ》4月17日開播，網路同時進行人氣投票，觀眾可透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績，誰能夠站在舞台上戰到最後正式出道，需要粉絲及觀眾的支持！





《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊





4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出





4/17起每週日晚間10點於《NOWnews今日新聞》YouTube頻道播出





4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出





4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架





4/30起每週六晚間8點於三立都會台播出





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