上海解封有望？路透：中共官員下令20日實現社會面清零

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然而路透社報導內僅提到當局這項新目標，對於解封並無更多消息，不過預計能進一步鬆綁防疫限制，此外，路透稱記者也未能以電話聯繫到寶山區政府，上海市政府與中國國務院也尚未對此進行回覆。
知情人士透露，當局尋求「社區清零」的新目標，已經傳達給了市黨員幹部和學校等組織，記者更從上海某中共官員口中得知，當局要求加快新冠肺炎病毒檢測，並將陽性病患轉移到隔離中心，力求社會面清零。
如今上海通報逾32萬起確診案例，是繼武漢疫情爆發以來，中國最大的疫情重災區，昨日上海市寶山區委書記陳杰也發表談話，指出上海疫情在民眾焦慮和糧食供應的雙重壓力下已經來到了「疫情轉捩點」，實現疫情清零是道「軍事命令」，並沒有討價還價的餘地，上海將發起扭轉頹勢的最後一搏。
報導最後指出，受道防疫限制措施影響，中國許多地區面臨工廠關閉和運輸瓶頸，全球緊張的供應鏈更加緊縮，許多上海市民們更在社群媒體上發洩他們對地方政府的不滿、對食物採購困難、收入損失、與家人分離和檢疫中心條件惡劣的憤怒。
不過，中國國務院副總理孫春蘭15日在上海接受央視訪問時即表示，上海的疫情傳播指數由當初的2.27下降到1.23；上海市衛生健康委主任鄔驚雷今天的疫情記者會也指出，儘管陽性確診數仍處高峰但已經相對維持穩定，在風險人群中的感染者比例也在逐步下降，意味著實現社會面清零、控制住疫情的目標指日可待。
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