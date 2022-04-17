COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

上海解封有望？路透：中共官員下令20日實現社會面清零

▲中國新冠疫情呈現多點爆發，動態清零政策面臨嚴峻挑戰，然而根據《路透社》消息指出，當局已設立在下周三（20日）前實現「社會面清零」的目標，且稱「並無討價還價的餘地」。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國新冠疫情呈現多點爆發，動態清零政策面臨嚴峻挑戰，然而根據《路透社》消息指出，當局已設立在下周三（20日）前實現「社會面清零」的目標，且稱「並無討價還價的餘地」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-17 18:54:052022-04-17 19:02:58

上海疫情嚴峻，當局堅持動態清零的目標不因封控亂象有所改變，根據《路透社》消息指出，上海不願具名的消息人士表示，當局設立在下周三（20日）前實現「社會面清零」的目標，消息已全面下達上海各級防控機構與學校等組織，並稱阻絕隔離區域以外的病毒傳播「沒有討價還價餘地」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《路透社》今（17）日報導中引述兩名知情人士說法，指出上海當局為了阻止新冠疫情傳播，決心設立目標要在4月20日之前達到「社區清零」，也就是所謂的「社會面清零」。根據中國官方定義，社會面清零指的是隔離區外無新增病例，也就是確保病毒不在隔離區以外傳播，是封城解封的必要條件。

然而路透社報導內僅提到當局這項新目標，對於解封並無更多消息，不過預計能進一步鬆綁防疫限制，此外，路透稱記者也未能以電話聯繫到寶山區政府，上海市政府與中國國務院也尚未對此進行回覆。

▲上海近日疫情嚴峻，5日通報新增本土1萬3354例確診，其中有1萬3086例無症狀。（圖／美聯社／達志影像）
▲上海近日疫情嚴峻，當局要求20日實現清零目標。（圖／美聯社／達志影像）
知情人士透露，當局尋求「社區清零」的新目標，已經傳達給了市黨員幹部和學校等組織，記者更從上海某中共官員口中得知，當局要求加快新冠肺炎病毒檢測，並將陽性病患轉移到隔離中心，力求社會面清零。

如今上海通報逾32萬起確診案例，是繼武漢疫情爆發以來，中國最大的疫情重災區，昨日上海市寶山區委書記陳杰也發表談話，指出上海疫情在民眾焦慮和糧食供應的雙重壓力下已經來到了「疫情轉捩點」，實現疫情清零是道「軍事命令」，並沒有討價還價的餘地，上海將發起扭轉頹勢的最後一搏。

報導最後指出，受道防疫限制措施影響，中國許多地區面臨工廠關閉和運輸瓶頸，全球緊張的供應鏈更加緊縮，許多上海市民們更在社群媒體上發洩他們對地方政府的不滿、對食物採購困難、收入損失、與家人分離和檢疫中心條件惡劣的憤怒。

▲和碩和廣達等30多家台灣廠商在中國昆山工廠暫時停工。圖為和碩位於上海的工廠外觀。（圖／美聯社／達志影像）
▲和碩和廣達等30多家台灣廠商在中國昆山工廠暫時停工。圖為和碩位於上海的工廠外觀。（圖／美聯社／達志影像）
不過，中國國務院副總理孫春蘭15日在上海接受央視訪問時即表示，上海的疫情傳播指數由當初的2.27下降到1.23；上海市衛生健康委主任鄔驚雷今天的疫情記者會也指出，儘管陽性確診數仍處高峰但已經相對維持穩定，在風險人群中的感染者比例也在逐步下降，意味著實現社會面清零、控制住疫情的目標指日可待。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

上海社區「團購主」修圖竄改金額牟利　坐地起價大漲75%

就醫遭拒！上海小提琴家難忍腹痛墜樓身亡　家屬千字控訴

上海疫情繼續燒　官方承認延遲轉送感染者到方艙

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀