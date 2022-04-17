密閉空間與確診者開會1小時！柯文哲、黃珊珊隔離至4／23
台北市長柯文哲及副市長黃珊珊今（17）日接獲北市府衛生局通知，兩人曾於4月13日與COVID-19確診個案（案34273）開會，被匡列為密切接觸者，PCR採檢結果已於下午四時出爐，兩人均為陰性，兩人將隔離至4/23晚上12時。
衛生局進一步說明，該協會（中華智慧運輸協會）代表業於4月13日拜會市府，其中1人曾於4月9至13日前往澎湖參加旅遊團，13日返臺，當日下午即至臺北市政府與柯文哲及黃珊珊和相關局處召開會議，會議時間近1小時，雖16名與會人員全程皆有配戴口罩。
衛生局表示，然案34273於15日即開始出現症狀，16日PCR陽性確診（CT值22）。且該澎湖旅遊團已陸續出現多名確診者，加以該會議場地為密閉空間，傳播風險較高，北市衛生局疾管科經疫調後，已匡列柯文哲市長和黃珊珊副市長在內16人應進行居家隔離，隔離至4/23晚上12時止，目前相關疫調仍持續進行中。
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