挺烏到底！西班牙小鎮改名為「烏克蘭」 再立基輔大道
俄羅斯對烏克蘭發動入侵行動至今，國際間看見烏克蘭堅毅不屈的態度，也紛紛援助人道救援與對俄制裁，令蒲亭如今面臨難堪位置。根據路透社報導，西班牙南部一處小鎮為了表達對烏克蘭的支持，不僅將城市內許多地標漆上烏國國旗的藍、黃色，更直接將城鎮名字改為「烏克蘭」（UCRANIA），街道則取烏克蘭大城市為名。
距離俄烏戰事中心遙遠的4000多公里外，西班牙南部有一處小鎮原本名為「豐特斯德安達盧西亞」（Fuentes de Andalucia），人口僅有7千多人，但全鎮為了表達對於烏克蘭的支持與關注，決定將小鎮名字直接改名為「烏克蘭」（UCRANIA），在村落入口圓環的地名告示上可以看見「烏克蘭」已經取代原本的村名。
不僅如此，小鎮上主要街頭的名稱也被改成受到波及的烏克蘭大城市名字，包含烏克蘭首都基輔（Kyiv）、受到強大火力砲轟的南部港城馬立波（Mariupol）、烏克蘭第三大城奧德薩（Odessa），並將城鎮內許多地標與入口圓環漆上烏克蘭國旗的代表色，就連原本城鎮的旗幟也改在背後加上象徵烏克蘭國旗的藍、黃色。
當地鎮長馬丁尼茲（Francisco Martinez）站在「基輔街」接受路透社訪問時表示，全鎮願意改名的原因是希望大家能夠關注烏克蘭衝突和其他處在戰爭中的國家，全鎮不僅改名還成功在兩天內募到將近新台幣11萬元，這將用來建立城內難民中心；另一名當地退休的鎮民也表示，居民們除了捐款以外，他們的家裡也樂意收容烏克蘭難民，獨居的他也很樂意收容一對烏克蘭夫婦。