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母親節寵愛媽媽！5月底前買電動自行車　送萬元保養組

▲eMOVING寵愛媽媽，即日起至5/31購買指定車款電動自行車，再送資生堂萬元保養組。（圖／eMOVING提供）
▲eMOVING寵愛媽媽，即日起至5/31購買指定車款電動自行車，再送資生堂萬元保養組。（圖／eMOVING提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-04-18 07:00:00

母親節將至，想幫媽媽找到更方便出門的交通工具嗎？eMOVING為歡慶母親節，特別在母親節前夕為電動自行車eMOVING Shine妝點新色，打造女性專屬之「魅力紅」車色，並推出「萬元寵愛於一車」活動，即日起至5/31購買指定車款，就送「資生堂頂級萬元保養組」。

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電動自行車Shine免考照、免加油、免牌照與燃料稅，一推出就受到市場熱烈好評，今年針對女性市場特別推出了「魅力紅」新色，「魅力紅」在不同的光線照射下，呈現出不同層次的豐富度，讓車主更顯優雅及時尚，優雅美型俐落線條，僅40公斤小巧輕盈的車重，重量僅僅只有傳統油車的一半，輕盈身段在擁擠車位中也能優雅移動。除了可以透過車輛直接充電，車廂內的鋰電池亦可帶回家中充電，5公斤的羽量級可攜式電池輕鬆抽取充電不費力，還提供電池兩年保固。

除此之外，電池充滿電力僅需1.87元，換算下來平均1元可以行駛21公里，對比現在持續高漲的油價，消費者更加有感。媽媽最重要的購菜藍、前置物盒等都可加購。無論是外出買菜代步或是悠閒的短距移動，讓媽媽也能輕鬆享受騎乘樂趣，優雅展現女性亮麗生活。

即日起至5/31購買Shine搭配政府補助及購車優惠最低只要35,980元，再贈「資生堂頂級萬元保養組」(價值10,252元)及15期0利率，每天不到100元銅板價輕鬆入手。而與Gogoro合作換電系統的EZ1車款及全台唯一快充電動車iE125也同享頂級保養組優惠，寵愛媽媽，多個願望一次滿足！

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