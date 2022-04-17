張子敬率團出席「我們的海洋大會」 從帛琉返國4人確診
行政院環境保護署長張子敬日前率團出訪帛琉，並出席第7屆「我們的海洋大會」（OOC）。不過，訪團16日返國時傳出4人確診新冠肺炎。外交部今 （17）日表示，已協同各相關單位，持續密切注意全團人員的採檢結果及健康狀況。
外交部晚間表示，本次由行政院環境保護署張子敬署長擔任特使，率團出訪帛琉並出席第7屆「我們的海洋大會」（OOC），全團已經在16日返抵國門。經返國進行PCR篩檢，目前出現有二位團員及一位國內與會人士確診的情形，另駐帛琉大使館也有一位人員確診，他們目前症狀均屬輕症。
外交部已經在第一時間通知所有團員、機上乘客及相關接觸對象，請他們確實監控自身身體狀況，以及注意採檢結果通知情形。至於相關檢疫方式，將依據指揮中心及各地方縣市衛生單位的相關規定辦理，妥善落實各項防疫措施。
外交部表示，並將協同各相關單位，持續密切注意全團人員的採檢結果及健康狀況，並與疫情指揮中心及相關衛生單位保持密切聯繫，維護全體團員健康。
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