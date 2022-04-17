T1／高雄海神勇奪元年例行賽第一　全家祭出優惠

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高雄全家海神將士用命 守護主場例行賽登頂
「主場優勢對我們而言很重要，拿下例行賽第一，我以球隊為傲。」高雄全家海神隊賽後休息室潑水慶賀登頂，頂著一頭濕髮的總教練喬伊斯表示，今日庫薩斯因傷缺陣，賽前就表明此役是某些球員的重要時刻，霍爾、亞歷山大雙雙挺身締賽季得分新猷，登錄全員都有數據貢獻，寫下漂亮的團隊勝利。
開季以來從不提冠軍為目標，喬伊斯腳踏實地一勝一勝來，如今拿下例行賽第一，喬伊斯說，「球團從季初就努力打造球隊文化和氛圍，現在已經逐漸看得到總冠軍了。」
霍爾31分、9籃板、2助攻，亞歷山大28分、13籃板、4助攻、2抄截，兩人在次節幫助海神打出20比5攻勢，擺脫雲豹糾纏，布銳克曼挹注16分、16助攻。
攻下本土最佳17分、5抄截的胡瓏貿提到，球隊能在t1聯盟元年達成難得里程碑，搶下例行賽龍頭寶座，感謝神隊友的支持與助陣，一路上並肩作戰的隊友更是不可或缺。
「第一年會如何肯定是未知，但例行賽能封王，算是團隊攜手完成的美好果實。」胡瓏貿說：「接下來的目標，就是要爭取季後賽封王，我們也會呈現出更好的球隊表現，給所有的球迷朋友。」
隊長余純安坦言賽後差點落淚，「這就是我回高雄的目，希望回高雄能拿下總冠軍。但球隊會繼續進步，在每場比賽中保持穩定。例行賽龍頭只是我們第一階段目標，還有下個目標等著我們實踐。」
執行長李偉誠特別感謝侯創辦人跟集團各事業體的全力相挺跟支持，「也感謝教練團、後勤團隊跟每一位球員的努力，更感謝每一位球迷神隊友對我們一路相挺。例行賽龍頭是階段性任務，保持專注跟初心，為高雄拿一座總冠軍。」
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