運動好難！貓奴用健身環運動遭「殘影」干擾　網友全笑歪

有時候不是不運動，而是有逼不得已的理由，這種經驗想必身為貓應該更能夠體會！日本一名雙貓家庭的飼主這天正想要在家玩健身環運動，不料卻頻頻遭「殘影」干擾，而網友看了照片後也忍不住笑說：「好明顯的對比！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲橘貓「Okome（おこめ）」以及虎斑貓「Shipi（しぴ）」都非常喜歡關注飼主的一舉一動，尤其有吃的時候會特別盯人。（圖／推特帳號chipie0826）這名飼主家中的貓咪分別是橘貓「Okome（おこめ）」以及虎斑貓「Shipi（しぴ）」，兩隻貓咪常常在一起玩耍，或是觀察奴才的一舉一動，尤其虎斑貓Shipi什麼事都想「參一腳」。這天推主在家裡玩任天堂健身環進行肌力訓練，不料Shipi似乎也想要參加，竟異想天開地「跳圈圈」抓健身環，讓奴才根本無法好好專心運動，不過Okome更絕，從頭到尾只是頭戴著黃色花瓣頭套，一動也不動地趴在飼主前的地板上，與後方的激烈動態形成強烈對比！▲日前飼主利用健身環訓練肌力，沒想到橘貓Okome躺在前方就算了，竟然……（圖／推特帳號chipie0826）▲虎斑貓Shipi飛過來「跳圈圈」！（圖／推特帳號chipie0826）▲Shipi的動感與全程無動於衷的Okome形成強烈對比！（圖／推特帳號chipie0826）▲Okome：本喵只是來露臉的！（圖／推特帳號chipie0826）▲後來飼主放棄健身環，改在地板上練習核心時，Shipi又來「監督」。（圖／推特帳號chipie0826）▲Shipi：欸欸，你的腿位置不對啦！（圖／推特帳號chipie0826）▲Shipi：這個繩子好好玩喔（飼主表示無奈）！（圖／推特帳號chipie0826）網友看了這一組照片後都紛紛笑說：「太干擾了啦」、「前景中的橘貓無動於衷」、「這就是為什麼我無法運動的原因（笑）」、「其實是在訓練貓跳火圈吧？」、「這絕對是魔王級關卡訓練」、「嗨到只剩殘影」、「終於知道為什麼橘貓總是特別胖了」。（編輯：陳珮瑜）貓跳台被撤走！櫃子赫見「嚴厲神」瞪視：敢動朕的東西？找不到貓好急！奴才見「餐巾紙長山竹手」笑嘆：偽裝大師凌晨煮炒麵！虎斑貓主子一臉大驚：奴才竟敢背著我偷吃？