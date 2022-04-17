企甲首戰震撼教育！雖不敵台電　陳信安樂見球員享受比賽

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上半場開賽13分鐘，台北競技18歲小將黃偉傑逮到空檔頭槌攻門，可惜偏出，這也是台北競技上半場最好的一次攻門機會，台電掌握主場優勢很快就主導場上節奏，多半時間壓著打。
溫智豪先在15分鐘首開紀錄，同時為返台首顆進球，接著又於第35分鐘梅開二度，幫助台電在上半場結束時取得0：3領先。
儘管台電在下半場第51分鐘踢進「世界波」擴大比分，但台北技競逐漸找回比賽節奏，加上陸續換上乙級金靴李孟哲、邊鋒温展儀、陳奕言加強進攻，在溫智豪退場後，台北競技要回主導權。
先是邊鋒黃聖傑進球，可惜越位被邊審沒收，接著第85分鐘，陳奕言右路高吊球傳中，李孟哲頭槌送給門前的蔡孟辰，直接射進對角，台北競技破蛋，將最終比分改寫為1:4。
陳信安賽後稱讚球員下半場調整快速，減少防守漏洞，「來到人家主場，我們本季第一場可以踢這樣算還不錯，從一開始完全沒辦法適應比賽節奏，到下半場適應了可以開始組織、進攻，調整蠻快的，這是好的部分。」
從乙級來到強度更大的甲級，尤其台北競技球員又以學生和上班族為主體，要和身體素質更好的職業球員對抗不易，陳信安樂見子弟兵們，「很享受比賽，這是最重要的。」
踢進台北競技唯一進球的隊長蔡孟辰笑說自己很幸運，自省失誤過多，「功過不能相抵。他們雖然有溫智豪，但我們自己問題更多需要檢討，這才是好的球員。落後4球大家的目標就是進球，很幸運能踢進。」
進球被越位沒收的的黃聖傑，本季從台中FUTURO轉戰台北競技，是陣中少數有企甲經驗的球員，也是目前U23杭州亞運培訓成員，他以過來人經驗分享，「這個賽季會有辛苦的地方，但要拿出職業選手的態度來準備。」
台北競技前3輪剛好對上去年聯賽前3名，接著依序要對上衛冕軍南市台鋼、台中FUTURO場場是硬戰，不過陳信安認為，「終究會對到，最重要的還是準備好自己，特別是今天台電是全本土，其他隊伍有外援，如何對抗外援是另一個課題。」