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企甲首戰震撼教育！雖不敵台電　陳信安樂見球員享受比賽

▲台北競技隊長蔡孟辰於85分鐘直接射進對角，助台北競技破蛋。（圖／台北競技提供）
▲台北競技隊長蔡孟辰於85分鐘直接射進對角，助台北競技破蛋。（圖／台北競技提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-17 21:20:28

2022台灣企業甲級足球聯賽今（17）日開打，升班馬乙級冠軍台北競技俱樂部（原名ACA足球俱樂部）首戰即受到去年亞軍台電震撼教育，旅外歸國的溫智豪上半場梅開二度，台北競技在最後85分鐘靠著隊長蔡孟辰進球破蛋，終場以1:4吞敗。

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「來不是為了輸球，也要全力搶勝。」儘管面對連5年拿下亞軍、今年又有溫智豪助拳的台電，賽前台北競技總教練陳信安要子弟兵們不要畏懼，拿出信心全力以赴。

上半場開賽13分鐘，台北競技18歲小將黃偉傑逮到空檔頭槌攻門，可惜偏出，這也是台北競技上半場最好的一次攻門機會，台電掌握主場優勢很快就主導場上節奏，多半時間壓著打。

▲台北競技18歲小將黃偉傑。（圖／台北競技提供）
▲台北競技18歲小將黃偉傑（藍衣）。（圖／台北競技提供）
溫智豪先在15分鐘首開紀錄，同時為返台首顆進球，接著又於第35分鐘梅開二度，幫助台電在上半場結束時取得0：3領先。

儘管台電在下半場第51分鐘踢進「世界波」擴大比分，但台北技競逐漸找回比賽節奏，加上陸續換上乙級金靴李孟哲、邊鋒温展儀、陳奕言加強進攻，在溫智豪退場後，台北競技要回主導權。

先是邊鋒黃聖傑進球，可惜越位被邊審沒收，接著第85分鐘，陳奕言右路高吊球傳中，李孟哲頭槌送給門前的蔡孟辰，直接射進對角，台北競技破蛋，將最終比分改寫為1:4。

陳信安賽後稱讚球員下半場調整快速，減少防守漏洞，「來到人家主場，我們本季第一場可以踢這樣算還不錯，從一開始完全沒辦法適應比賽節奏，到下半場適應了可以開始組織、進攻，調整蠻快的，這是好的部分。」

從乙級來到強度更大的甲級，尤其台北競技球員又以學生和上班族為主體，要和身體素質更好的職業球員對抗不易，陳信安樂見子弟兵們，「很享受比賽，這是最重要的。」

踢進台北競技唯一進球的隊長蔡孟辰笑說自己很幸運，自省失誤過多，「功過不能相抵。他們雖然有溫智豪，但我們自己問題更多需要檢討，這才是好的球員。落後4球大家的目標就是進球，很幸運能踢進。」

▲台北競技黃聖傑（左）。（圖／台北競技提供）
▲台北競技黃聖傑（左）。（圖／台北競技提供）
進球被越位沒收的的黃聖傑，本季從台中FUTURO轉戰台北競技，是陣中少數有企甲經驗的球員，也是目前U23杭州亞運培訓成員，他以過來人經驗分享，「這個賽季會有辛苦的地方，但要拿出職業選手的態度來準備。」

台北競技前3輪剛好對上去年聯賽前3名，接著依序要對上衛冕軍南市台鋼、台中FUTURO場場是硬戰，不過陳信安認為，「終究會對到，最重要的還是準備好自己，特別是今天台電是全本土，其他隊伍有外援，如何對抗外援是另一個課題。」

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