樂天啦啦隊女神突跳槽中信？胡瓜一舉動讓觀眾跳腳

民視節目《綜藝大集合》最近來到嘉義港口宮錄製，現場舞力全開，主持人之一的賴慧如與國標老師雙人共舞，熱力四射開場，老師單手環抱賴慧如的腰部，靠手臂力量將賴慧如旋轉180度，讓現場嗨到最高點，綜藝大哥胡瓜大讚賴慧如表現精采，蔡允潔自告奮勇，想跟瓜哥來一段，結果瓜哥才剛抬起蔡允潔就沒力了，嚇得趕緊放下，「我腰不行！蔡允潔太重了」，讓全場笑翻。

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▲賴慧如跳專業國標舞，性感舞姿讓觀眾印象深刻。（圖／民視提供）

▲胡瓜想要扶蔡允潔跳舞，結果腰差點閃到。（圖／民視提供）

來到蚵仔的故鄉，製作團隊也舉辦「蚵盃剝蚵大賽」，邀請3位當地非常厲害的剝蚵大師，各個剝蚵的經歷都相當豐富，其中一位還是第二屆的剝蚵冠軍，打算再次挑戰重現經典，比賽規則是會先訪問3位大師的剝蚵經歷，再由藝人朋友們選擇可能勝出的選手，比賽限時30秒，最後剝出的蚵肉秤重最重的那一組藝人皆可以逃過恐怖的懲罰，

▲《綜藝大集合》遊戲輸家籃籃、郭忠祐、吳東諺、蔡允潔以及馬國畢都被塗鴉畫臉。（圖／民視提供）

▲樂天啦啦隊的籃籃因為遊戲輸了，被懲罰寫上「中信兄弟」。（圖／民視提供）