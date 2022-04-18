樂天啦啦隊女神突跳槽中信？胡瓜一舉動讓觀眾跳腳

民視節目《綜藝大集合》最近來到嘉義港口宮錄製，現場舞力全開，主持人之一的賴慧如與國標老師雙人共舞，熱力四射開場，老師單手環抱賴慧如的腰部，靠手臂力量將賴慧如旋轉180度，讓現場嗨到最高點，綜藝大哥胡瓜大讚賴慧如表現精采，蔡允潔自告奮勇，想跟瓜哥來一段，結果瓜哥才剛抬起蔡允潔就沒力了，嚇得趕緊放下，「我腰不行！蔡允潔太重了」，讓全場笑翻。
來到蚵仔的故鄉，製作團隊也舉辦「蚵盃剝蚵大賽」，邀請3位當地非常厲害的剝蚵大師，各個剝蚵的經歷都相當豐富，其中一位還是第二屆的剝蚵冠軍，打算再次挑戰重現經典，比賽規則是會先訪問3位大師的剝蚵經歷，再由藝人朋友們選擇可能勝出的選手，比賽限時30秒，最後剝出的蚵肉秤重最重的那一組藝人皆可以逃過恐怖的懲罰，
製作單位特別請出嘉義漁會的理事長出來當裁判，理事長一一檢查剝出來的蚵仔肉有沒有受損、蚵仔有沒有殘留殼及剝出蚵肉的總重量，全都會列入評分範圍，經過理事長仔細檢查，冠軍出爐是由第二屆的冠軍阿嬤蟬聯獲勝，沒有選到贏家的籃籃、郭忠祐、吳東諺、蔡允潔以及馬國畢，需要被塗鴉畫臉，並帶著大花貓的妝容搭乘高鐵一路回到台北，綜藝大哥胡瓜更說自己是搞藝術的，把郭忠祐的臉畫得超爆笑，還在樂天啦啦隊隊長的籃籃臉上寫著「中信兄弟」，讓她急得跳腳，笑壞所有人。