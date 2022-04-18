                      蔡珈蓁7局完封　助新世紀黃蜂2連勝

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2022企業女子壘球聯賽今（17）日（日）於台北青年公園棒球場進行第二天賽事，由新世紀黃蜂出戰兆基穿山甲，結果新世紀黃蜂再度由王牌蔡珈蓁先發，她完封7局無失分，終場黃蜂以5:0贏球，也拿下2連勝。
新世紀黃蜂投打俱佳，昨日蔡珈蓁就演出4局無失分好投，今天再度面對兆基穿山甲，主投7局只被打3支安打，1保送，5次三振，展現王牌本色。
黃蜂打線也全力相挺，首局由林鳳珍獲保送後，沈嘉玟敲出左外野安打先馳得點。
第二局石婕珮中外野安打上壘後，林宜穎也敲安，老將林鳳珍一棒左外野二壘安打打回2分，加上第三局靠著對方失誤取分，讓兆基穿山甲以5分差落後。
蔡珈蓁越投越穩，儘管7局被高沛均敲出二壘安打，最後仍無力反攻落敗，杜雅婷先發1.1局失4分，也吞下敗投。
翁子晴強力後援 新北凱撒強勢2連勝
2022企業女子壘球聯賽17日第二場比賽，由新北凱撒勇士出戰臺北臺產熊讚，新北凱撒靠著「小太陽」翁子晴後援4.1局無失分，順利拿下勝投，新北凱撒也以3:2險勝，開季拿下2連勝。
此役新北凱撒推出邱安汝先發，她前一場3.2局無失分，這場則是先發2.2局被打5安打失2分，無關勝敗。
臺北臺產熊讚首戰雖然被嘉南鷹翻盤，但這場來勢洶洶，3局上由後段棒次林靜茹敲安後，林沛昀右外野安打先取分，謝雅琪適時安打，拿下第二分。
新北凱撒也在3局下反攻，開路先鋒劉瑄安打開啟攻勢，陳家宜獲保送後，江慧娟靠著野手選擇上壘，潘慈惠又被保送，楊安淇一棒打回2分追平比數。
關鍵5局下，江慧娟敲安後，改由野村麗奈代跑，潘慈惠又被保送，加上葉好芳擊出游擊滾地球，形成野手選擇超前，翁子晴最後守住勝利，也拿下個人與球隊的2連勝。