想逃難！不堪中國封城控疫　美媒：許多外資考慮撤離

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根據北京和上海美國商會4月初發佈的一項聯合調查顯示，包括76家製造商在內的167名受訪者中，超過一半受訪者預估，今年的收入會因近幾個月在中國爆發的疫情而有下降的情況，約16%受訪者表示，他們會考慮將業務遷出中國。
超過一半受訪公司稱，他們的生產下降、供應鏈中斷；約81%的人表示，因控疫措施導致他們招聘或留才能力受到影響。
《產經新聞》曾稱，中國疫情爆發中心的上海，這個擁有2500萬人口的城市進入封鎖狀態，導致商業活動幾乎停止，工廠關閉，以及世界上最繁忙的港口之一出現延誤，這是中國自疫情大流行開始以來規模最大的封鎖。
大規模停工影響美國電動汽車製造商特斯拉和德國汽車製造商福斯汽車等公司在當地的營運。特斯拉已經延長工廠的停產時間，而福斯則表示，由於難以確保零部件，將暫停上海和長春生產工作。前些日子有中國本地的企業家和專家示警，如果上海和周邊的供應鏈企業還找不到復工復產的辦法，5月份可能中國所有車廠都將被迫停工、停產。
上海疫情未見緩解，持續封城也不斷擴大對經濟的衝擊，有經濟學家擔憂，「如果病毒未能在4月份得到控制，或者上海未能如期完成兩階段封鎖，經濟影響可能會擴大。」
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