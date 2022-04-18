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地板炸裂！Red Bull BC One台灣大賽冠軍出爐

▲2022 Red Bull BC One 台灣冠軍由B-Girl R-Ning(程聿寧)奪下殊榮，11月將代表台灣前往紐約出戰世界總決賽。（Red Bull提供）
▲2022 Red Bull BC One 台灣冠軍由B-Girl R-Ning(程聿寧)奪下殊榮，11月將代表台灣前往紐約出戰世界總決賽。（Red Bull提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-04-18 02:05:52

霹靂舞(Breaking)一對一Battle的最高殿堂－Red Bull BC One，台灣決賽於4月10日登場，現場700名觀眾共同見證台灣霹靂舞王者誕生。全台最強的24名B-Boy和B-Girl自9日海選中脫穎而出，在一番捉對較勁後，最終由兩位霹靂舞好手B-Boy T Four(盧雋)及B-Girl R Ning(程聿寧)拔得頭籌，將代表台灣於11月12日前往紐約出戰總決賽。同時， Red Bull BC One E-Battle即日起至4月19日已開放線上投稿，最終冠軍B-Boy及B-Girl將直接獲得世界總決賽前16強外卡資格。

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來自Raw Town Flavor及Full Clip Crew舞團的B-Boy T Four(盧雋)於最終戰遇上2018年Red Bull BC One台灣冠軍B-Boy WillyRoc(張威榕)，五度參加Red Bull BC One但首度晉級十六強即獲得最高榮譽，他表示「Red Bull BC One是我一直以來很嚮往的殿堂，最後能獲得冠軍真的非常開心！」五位評審一致認為這場最終戰非常難評，兩位選手勢均力敵，評審B-Boy Taower(陶威寧)提到他決勝關鍵在於「T Four從昨天海選的身體狀態就很好，從音樂性到身體節奏都非常流暢。」評審B-Boy Harricane(田晉瑜)也補充說明「T Four整體性非常高」。

現役國手同時也隸屬於Gearz舞團的B-Girl R Ning程聿寧最終戰遇上好手B-Girl Stitch(楊采樺)，二度參賽的她分享當時對戰心情「非常緊張又很興奮」，為了準備這場賽事，她要求自己把心胸放開，把自己享受舞台的感受傳染給觀眾。霹靂舞亞運培訓隊教練B-Boy Choco(劉志強)同時也是今年Red Bull BC One評審，他則表示「聿寧其實一直在進步，這次最終戰可以看到她把自己調整成很好的狀態，相當期待她後續的表現。」

曾二度代表台灣出戰Red Bull BC One國際賽的B-Boy Lil Dragon(李奕釜)則以自身經驗提醒兩位台灣冠軍，「Red Bull BC One跟正規運動賽事不同，不單純是看技巧，而更重視選手展現出來的街頭文化性，最重要的是要享受在舞台上的自己，要玩得開心！」

Red Bull BC One 台灣大賽嘻哈登場，霹靂舞、饒舌、塗鴉、DJ元素齊聚一堂

2022 Red Bull BC One台灣大賽集結嘻哈文化四大元素－霹靂舞、饒舌、塗鴉及DJ。在台灣決賽開始前，不僅將請來塗鴉藝術家FASO1分享其塗鴉風格並帶領現場民眾完成自己的簽名塗鴉（Tag），曾任多屆BC One DJ的DJ Chicano(簡光廷)也分享多首Red Bull BC One的經典樂曲，讓民眾了解深入瞭解背後故事。除此之外，在最終冠軍賽之前，還有Central Kids- Baby Freeze Crew排舞表演，以及四位B-BoyQ毛萬、雙子GMN、ChrisFlow、HandyLee連番上陣，進行饒舌演出，將場內氣氛炒熱到最高點。

▲2022 Red Bull BC One 台灣冠軍由B-Boy T-Four(盧雋)奪下殊榮，11月將代表台灣前往紐約出戰世界總決賽。
▲2022 Red Bull BC One 台灣冠軍由B-Boy T-Four(盧雋)奪下殊榮，11月將代表台灣前往紐約出戰世界總決賽。
敗部復活！Red Bull BC One E-battle人人有機會得世界總決賽門票

除了區域賽事之外，Red Bull BC One今年仍有E-Battle線上賽，即日起至4月19日，年滿十六歲以上的霹靂舞者只要至活動網站（http://www.redbull.com/ebattle）上傳舞蹈片段，將會由國際知名霹靂舞者－英國B-Girl Roxy、比利時B-Boy Admir以及Red Bull BC One All Star的美國B-Boy Neguin，共同評選出B-Boy和B-Girl前八強，晉級5月28日的線上決賽，共同爭奪世界總決賽前16強得外卡資格。Red Bull BC One E-Battle線上決賽將會於Red Bull TV 及Red Bull BC One臉書及YouTube頻道中播出。

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