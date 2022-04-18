地板炸裂！Red Bull BC One台灣大賽冠軍出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀
現役國手同時也隸屬於Gearz舞團的B-Girl R Ning程聿寧最終戰遇上好手B-Girl Stitch(楊采樺)，二度參賽的她分享當時對戰心情「非常緊張又很興奮」，為了準備這場賽事，她要求自己把心胸放開，把自己享受舞台的感受傳染給觀眾。霹靂舞亞運培訓隊教練B-Boy Choco(劉志強)同時也是今年Red Bull BC One評審，他則表示「聿寧其實一直在進步，這次最終戰可以看到她把自己調整成很好的狀態，相當期待她後續的表現。」
曾二度代表台灣出戰Red Bull BC One國際賽的B-Boy Lil Dragon(李奕釜)則以自身經驗提醒兩位台灣冠軍，「Red Bull BC One跟正規運動賽事不同，不單純是看技巧，而更重視選手展現出來的街頭文化性，最重要的是要享受在舞台上的自己，要玩得開心！」
Red Bull BC One 台灣大賽嘻哈登場，霹靂舞、饒舌、塗鴉、DJ元素齊聚一堂
2022 Red Bull BC One台灣大賽集結嘻哈文化四大元素－霹靂舞、饒舌、塗鴉及DJ。在台灣決賽開始前，不僅將請來塗鴉藝術家FASO1分享其塗鴉風格並帶領現場民眾完成自己的簽名塗鴉（Tag），曾任多屆BC One DJ的DJ Chicano(簡光廷)也分享多首Red Bull BC One的經典樂曲，讓民眾了解深入瞭解背後故事。除此之外，在最終冠軍賽之前，還有Central Kids- Baby Freeze Crew排舞表演，以及四位B-BoyQ毛萬、雙子GMN、ChrisFlow、HandyLee連番上陣，進行饒舌演出，將場內氣氛炒熱到最高點。
敗部復活！Red Bull BC One E-battle人人有機會得世界總決賽門票
除了區域賽事之外，Red Bull BC One今年仍有E-Battle線上賽，即日起至4月19日，年滿十六歲以上的霹靂舞者只要至活動網站（http://www.redbull.com/ebattle）上傳舞蹈片段，將會由國際知名霹靂舞者－英國B-Girl Roxy、比利時B-Boy Admir以及Red Bull BC One All Star的美國B-Boy Neguin，共同評選出B-Boy和B-Girl前八強，晉級5月28日的線上決賽，共同爭奪世界總決賽前16強得外卡資格。Red Bull BC One E-Battle線上決賽將會於Red Bull TV 及Red Bull BC One臉書及YouTube頻道中播出。