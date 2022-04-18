2022Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽　台灣冠軍出爐

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最熱血的Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽台灣決賽活動開場由知名YouTube頻道「HahaTai 哈哈台」，以致敬《超級變變變》的搞怪風格，不僅射出令人眼花撩亂的大量繽紛紙飛機，更將人體化身飛機，最後集結成頻道招牌的街訪麥克風，超嗨開場讓全場掌聲不斷。
睽違三年舉辦的Red Bull Paper Wings世界紙飛機台灣決賽再度登場，現場參賽者須先通過複賽決選，進入前十強後才能再一飛高下。許多選手也趁比賽空檔練習紙飛機，攻勢猛烈，現場觀眾也得留意不小心成了紙飛機的降落目標。觀眾林家如表示自己是第一次看紙飛機比賽，「沒想過原來紙飛機這麼簡單的東西，也可以辦成一個認真好玩的比賽！重點是每位選手都超厲害的，看得我目不轉睛。」
來自交通大學的沈立謙首次參賽，即以35.48公尺在飛遠項目奪冠。對於即將出國參賽世界決賽，沈立謙透露：「要出國就是要以拿下世界冠軍為目標，我除了會再細細研究精進紙飛機的摺法外，打算上健身房認真訓練臂力。」
飛久冠軍則由上屆冠軍彭楷宸成功蟬聯，他不僅以12.35秒獲勝，更遠遠超越上屆自己的成績（9.65秒）。彭楷宸分享睽違3年再次參賽，在紙飛機的摺法上下了更多功夫，不斷量測紙飛機每一面的尺寸，以毫米差距摺出不同的紙飛機，並持續練習及記錄成績，總算如願奪冠。即將二次代表台灣出賽的彭楷宸表示：「很高興這次能順利突破上次的成績，相信這次前往奧地利參賽，心態上會更輕鬆，希望能順利拿下世界冠軍。」
透過網路投稿的花式紙飛機項目，在經由評審團：TikTok人氣搞怪情侶檔－眾量級CROWD及Red Bull電競選手－石油王共同評選後，最終由北市大的馬成發脫穎而出。馬成發是國際知名的扯鈴好手，曾拿下各大賽事扯鈴冠軍，他在影片中以單手扯鈴盲丟盲接，並射出迴旋紙飛機，連續接下扯鈴與紙飛機。
一氣呵成的表演也讓評審印象深刻，馬成發開心表示：「很高興能獲得花式紙飛機冠軍，接下來我會再加入更多類型的紙飛機來結合扯鈴，讓扯鈴發揚光大。」本次擔任花式紙飛機評審的Red Bull電競選手－石油王也補充：「花式紙飛機除了考驗創意之外，其實也重視飛行效果，馬成發善用迴旋紙飛機的特性來出招漂亮的飛行技巧，這是讓他能一舉奪冠的關鍵。」
Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽是三年一度的國際紙飛機大賽，是全球最大的紙飛機賽事，包含飛久、飛遠及花式三大項目。超過60個國家的飛行菁英將一同於5月13-14日，在奧地利指標性機棚Hangar-7與世界各地好手爭奪全球紙飛機之王。