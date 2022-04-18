前輩站出來！貼身助理染疫遭居隔 3立委做分身挺林秉宥
爭取民進黨新北市第3選區（新莊）議員提名的林秉宥，因貼身的助理確診，依規定遭匡列隔離，恐大幅度影響既定的拜票衝刺行程；為此，「新潮流＋」雙北參選連線召集人立委吳思瑤，馬上邀各地立委同志輪流來當林秉宥的分身，協助拉票！
年輕人有困難，前輩站出來！首批擔綱林秉宥分身的吳思瑤、劉世芳及許智傑等立委，今（18）日7點45紛將戴上林秉宥的面具，代替林秉宥站在新莊區思源路、幸福的路口，高喊「林秉宥、你朋友，我們都是你朋友！我們都是林秉宥！」權力的幫林秉宥來向鄉親拜票。
特別一提，「新潮流+」連線各地串聯、團結互助，不用初選的桃園市八德區議員擬參選人許家睿，也自動請纓願意為「您朋友」林秉宥分勞；年輕新人許家睿將在林秉宥居家隔離的期間，每日來擔任林秉宥的第一分身，代替他進行各項拜票的活動。
黨內與新潮流友好的蘇系，雖也在該區推派立委吳秉叡的地方服務處主任翁震洲爭取議員提名，但還是對新潮流的新人林秉宥送暖；因此，包括蘇系的大師兄立委吳秉叡、蘇巧慧也將輪替上場，做「林秉宥的分身」代替他拜票，盼為優秀的年輕人助上一臂之力！
※【NOWnews 今日新聞
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