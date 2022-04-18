彭于晏瘋狂私聯粉絲對話曝光！網友眼冒愛心：錯覺像同居

中國疫情越趨嚴峻，上海實施封城措施，無論是平民或明星都得乖乖待在家裡隔離，人在上海的男星彭于晏，竟因無聊閒得發慌，開始曬出每日菜色，收到網友瘋狂私訊問候，他竟有耐心一一回覆、按讚，在IG掀起一股風潮，粉絲笑說：「這是人生與彭于晏最近的距離！」





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▲彭于晏親民作風，在網路圈粉無數。（圖／翻攝彭于晏微博）

▲彭于晏因為隔離太無聊，開始上船許多有趣照片。（圖／翻攝彭于晏微博）

上海月初實施封城後，產生物資短缺現象，必須靠團購方式分配食材，滿足一日所需，彭于晏在IG分享日常生活，變換菜色苦中作樂，有大陸網友就笑說，自己的家人和彭于晏住在上海同個區域，收到物資基本上都差不多，結果家人收到馬鈴薯、紅蘿蔔、牛排，沒多久就看到彭烹煮了牛排大餐，天天看他曬出的菜色，竟然有一種和偶像同居的錯覺！





▲網友出示對話紀錄，證明彭于晏回覆私訊。（圖／翻攝微博）

▲網友詢問哪支口紅好看，彭于晏回覆「有差嗎」。（圖／翻攝微博）

▲彭于晏說自己不是暖心，而是太無聊。（圖／翻攝微博）