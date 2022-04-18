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彭于晏瘋狂私聯粉絲對話曝光！網友眼冒愛心：錯覺像同居

▲彭于晏近年都在中國發展，目前人在上海隔離。（圖／翻攝彭于晏微博）
▲彭于晏近年都在中國發展，目前人在上海隔離。（圖／翻攝彭于晏微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-04-18 08:31:092022-04-18 08:32:14

中國疫情越趨嚴峻，上海實施封城措施，無論是平民或明星都得乖乖待在家裡隔離，人在上海的男星彭于晏，竟因無聊閒得發慌，開始曬出每日菜色，收到網友瘋狂私訊問候，他竟有耐心一一回覆、按讚，在IG掀起一股風潮，粉絲笑說：「這是人生與彭于晏最近的距離！」

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▲彭于晏親民作風，在網路圈粉無數。（圖／翻攝彭于晏微博）
▲彭于晏親民作風，在網路圈粉無數。（圖／翻攝彭于晏微博）
▲彭于晏因為隔離太無聊，開始上船許多有趣照片。（圖／翻攝彭于晏微博）
▲彭于晏因為隔離太無聊，開始上船許多有趣照片。（圖／翻攝彭于晏微博）

上海月初實施封城後，產生物資短缺現象，必須靠團購方式分配食材，滿足一日所需，彭于晏在IG分享日常生活，變換菜色苦中作樂，有大陸網友就笑說，自己的家人和彭于晏住在上海同個區域，收到物資基本上都差不多，結果家人收到馬鈴薯、紅蘿蔔、牛排，沒多久就看到彭烹煮了牛排大餐，天天看他曬出的菜色，竟然有一種和偶像同居的錯覺！

▲網友出示對話紀錄，證明彭于晏回覆私訊。（圖／翻攝微博）
▲網友出示對話紀錄，證明彭于晏回覆私訊。（圖／翻攝微博）
▲網友詢問哪支口紅好看，彭于晏回覆「有差嗎」。（圖／翻攝微博）
▲網友詢問哪支口紅好看，彭于晏回覆「有差嗎」。（圖／翻攝微博）
▲彭于晏說自己不是暖心，而是太無聊。（圖／翻攝微博）
▲彭于晏說自己不是暖心，而是太無聊。（圖／翻攝微博）
不僅如此，彭于晏在家裡隔離，因為生活無聊，逐一開始回覆私訊，跟粉絲頻繁互動，粉絲發任何照片他都會去點讚，還問了爬山的地方在哪裡，網友奔相走告，炫耀偶像給自己按讚，掀起一股熱潮，只見彭于晏相當有耐心，幫網友挑選服裝二選一，被問到哪隻口紅好看，甚至反問「有差嗎？」有網友誇他不但會按讚還回覆留言，認為他是最暖心的男藝人，彭于晏也回覆「我不是，我只是太無聊了」，似乎沒預料到隔離生活打發時間，竟意外圈粉無數。

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