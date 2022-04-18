政院拍板《紓困條例》延長　民眾黨喊話：快篩試劑先降價

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蔡壁如反問陳時中，口罩與快篩試劑既然被當成防疫物資，打疫苗、隔離都是公費，為了國家防疫需要，口罩與快篩試劑是不是應該國家來提供？防疫物資具公益性質，是納稅人繳的稅，口罩與快篩試劑是不是要免費？
立委賴香伶表示，在現有《防疫條例》下，去年有15.9%的勞工防疫照顧假是請不下來，在輕症居家隔離增加的情況下，國家應該用更特別的照顧方式來協助勞工，也讓企業知道輕症要有效管控的話必須照顧這些勞工朋友，學校動不動停課造成的緊急處理，時間上不能用勞資協商的話，國家緊急命令該為勞工未雨綢繆，幫資方想怎麼處理。
賴香伶表示，《防疫特別條例》要延長到明年6月底，期待現有資源裡的防疫津貼讓勞資負擔都減輕，才是讓輕症有效管控，用居家照顧方式漸漸與病毒共存，暫時有效抑制疫情蔓延，希望陳時中讓物資提前因應準備，降低勞資負擔。
立委張其祿表示，近8400億元的《防疫特別預算》要延到明年，延後五次花到只剩1318億元可用，他反問「花的錢真的都有在刀口上嗎？」一開始口罩在哪裡？當時大家是不是急的要命？疫苗在哪裡？大家恐慌的要命是不是都要靠外國來捐？快篩劑在哪邊？一個快篩劑價錢超過一個便當，已經花了84％的預算，超前部署在哪裡？是不是遇到問題才來應付。
張其祿表示，台北市長柯文哲日前預測4月會大爆發，不是什麼神預測，不需要醫學專業都知道，其實看看周邊韓國跟香港的染疫情況就知道，台灣不可能清零到最後。現在選舉快到，政府很多事情都選舉考量，疫情封也不是，不封也不是，造成決策矛盾，若快篩未來成為常態，應該思考公益方式來提供塊篩試劑。
張其祿提醒，發國難財的人可能會有，可能會有人囤積快篩試劑，或是來低劣的快篩試劑來騙人，呼籲政府能未雨綢繆、超前部署。
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