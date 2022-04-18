快篩實名制5月上路　每月能產1280萬劑

本土疫情升溫，我國每日確診人數持續破紀錄達千人以上，對於民眾反應快篩試劑價格昂貴且供不應求，衛福部長陳時中日前表示，將籌組快篩國家隊因應。而陳時中今（18）日上午也赴立院報告相關整備情形，並於會前受訪時表示，快篩實名制最快將於五月上路，朝每人可購5支規劃。
陳時中今日赴立法院針對「快篩國家隊整備情形」進行專案報告，目前我國快篩試劑除建置共同供應契約提供採扣管道外，也從4月14日起至7月31日徵用國內五家廠商，包含包括泰博科技股份有限公司、寶齡富錦生技股份有限公司、台塑生醫科技股份有限公司、凌越生醫股份有限公司及安特羅生物科技股份有限公司等專案製造的家用快篩試劑。
陳時中說明，因應疫情升溫，衛福部與經濟部共同協助廠商取得新廠專案製造許可，以及行政院協調國防部派遣國軍人力支援國內廠商生產家用快篩試劑，預計5月時，每月的最大產能可提升至1280萬劑，後續新購置設備陸續到位後，每月產能可再提升至1580萬劑。而目前每月最大產能約490萬劑。
對於許多民眾欲採購家用快篩卻一劑難求，何時能穩定供需？陳時中說明，希望快篩實名制五月初可以上路，並朝1人可買5支規劃。
※【NOWnews 今日新聞
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