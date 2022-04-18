立法院改建地點「19選1」　游錫堃明起拜會5縣市府

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游錫堃表示，同時希望立法院也具備集會遊行、陳情抗議的方便性和可及性，讓民眾很方便、很容易到達；希望能像總統府、台北101大樓一樣，是國內外觀光客樂意參訪的重要地標；希望成為學生公民法治教育的「校外教室」，使每一位中學生畢業之前都有機會來過立法院實際體會我國國會議事；也衷心期待台灣的未來新國會園區，能成為國際華文圈民主政治及開放國會的楷模。
游錫堃說，近年來，台灣民主成就經常被國際友邦譽為典範，但是，立法院這個全國最高民主殿堂，現況卻是侷促而窳陋的，不僅基本的國會議事和國際交流功能常陷入困境，遑論要比美歐美先進民主國家。一個民主開放的國會，要有蓬勃的公民參與，也要有密集國際交流，但目前的議事空間無法滿足民眾旁聽、無法容納委員及行政官員幕僚在場工作、無法讓媒體朋友有足夠的採訪空間、無法配合現代網路科技管線設備、甚至在國際交流方面，都沒有合適的場所接待。
游錫堃指出，這情況在這2年多的疫情中更是每況愈下，每凡國外訪賓蒞臨，立法院為了配合訪團人數、議事，還要避免影響委員研究室進出，調度捉襟見肘，戰戰兢兢，深怕升高防疫風險。面對後疫情時代，以及提前因應未來新興傳染病攻擊所衍生的隔離與社交距離需求，國會的遷建已經是刻不容緩，不能再紙上談兵，該有積極行動了。
至於北市地點的建議，游錫堃表示，目前總共有15處，其中除了「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會」建議的，在「立法院現址原地改建」1處外；在遷建方面，台北市轄區就有5處，分別為：立委提案的中正紀念堂、202兵工廠及聯勤司令部、院會決議的空軍總部舊址及華山藝文特區、「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會」所提議的華光社區。台北市長柯文哲又提出4個新建議地點，分別是：台北市憲兵隊、台北市後備指揮部、中正萬華拖吊保管場、劍潭青年活動中心等，總計有10處。
最後，游錫堃宣布，為了能深入了解各「遷(改)建」建議地點的現況及適宜性，即將於明天開始，拜會上述地點的地方政府，預計4月19日（二）下午拜會台北市政府、4月28日（四）下午拜會新北市政府、5月5日（四）上午拜會台中市政府、5月5日（四）下午拜會彰化縣政府，最後再安排宜蘭縣政府。