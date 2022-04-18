菊系選高市黨部主委？賴瑞隆：對趙天麟失望、待市長協調
民進黨高雄市議員選舉初選結束，新系表現亮眼，推出的新人皆通過黨內初選，受到關注。新系民進黨立委賴瑞隆今（18）日受訪表示，花大錢做很多看板，還是敵不過優秀踏實的人才，至於高市黨部主委改選今領表，菊系是否推人，賴則表示，現任主委趙天麟確實讓人失望，期待新主委拋開私利，中立舉行黨務選舉工作，團結建設高雄。
賴瑞隆說，這次新系推出的新人都順利過關，感謝市民對於認真做事的肯定。花大錢掛出大量看板選民不樂見，從事選舉工作，提出有實力的優秀人選才是正辦。
被問及高閔琳意外落馬一事，賴瑞隆表示，高閔琳很優秀，確實最後階段資源分配不均，但相信優秀的人才不會寂寞，她也會繼續為高雄、為民眾服務。
至於菊系是否出戰高市黨部主委改選，賴瑞隆說，還不需要揣測人選，主委必須能夠公正中立地主持選舉工作，並且團結民進黨，進而得到人民支持。
賴瑞隆接著說，趙天麟的表現確實讓許多人失望，包括看板等選舉資源、輔選機器的運用都是，而人民也做出選擇，期待新主委人選能夠中立進行黨務選舉工作，團結建設高雄。
賴瑞隆也強調，主委的重要性在於團結黨內，以高雄發展為主要核心，不是私利跟派系擴張，如此才能得到人民最大支持。