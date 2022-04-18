預估350萬人染疫　江啟臣：藥物、遠端診療應立即整備

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江啟臣表示，近日一名二歲兒童染疫重症，家長質疑延誤送醫，救命的1922專線恐怕已有人力不足的情形，1月迄今18歲以下兒童確診已達2208位，卻現在才開始討論要制定「兒童就醫指引」，莫德納兒童疫苗到昨天才通過EUA，另外多數國家提供給兒童施打的BNT呢？若依據指揮中心推估的350萬人染疫，若依人口比例估算，12歲以下兒童約有20萬人，「兒童疫苗備妥了嗎？家長的擔心政府聽到了嗎？」
針對輕症居家照護，江啟臣表示，快篩劑是否足夠、是否要配發血氧機，相關防疫物資又要如何送到，是否規劃好了？最重要的治療藥物數量何時可以到位？居家隔離者面對突如其來的症狀，要如何求助、政府又該如何及時給予救治或因應，遠端診療照護建置是否完成，是否足夠因應未來大量的居家照護者？「政府難道忘了過去求助無門而在家中往生的案例？」另外，要如何避免居家隔離者違規亂跑，造成社區不安。
若指揮中心早有預判無法清零，各項防疫措施卻無儘早規劃，若預估350萬人染疫，有無預估何時會達到高峰，面對大量染疫者，抗疫物資準備好了嗎？醫療量能能否負擔？面對確診案例持續居高不下，甚至會達到破萬，但看到政府的準備卻令人感到相當憂心，各項防疫部署準備急就章、慢半拍，資訊的不夠公開透明和缺乏溝通，都讓人民無所適從，更徒增人民恐懼與不安。
江啟臣建議，防疫不能且戰且走，既然選擇要與病毒共存，政府就有義務配合提出具體可行的措施，並且要清楚告知國人該如何配合，絕不能只是告訴社會染疫人數會飆升，但卻反應牛步，放任人民與病毒共存。政府可以說要防疫兼顧經濟，但別忘了守護國人健康與生命更是重要。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。