無薪假1.3萬人！增1319人　製造、運輸業人數增幅顯著

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勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，本期人數增幅較顯著的有3大行業別，包括製造業增加27家、359人；運輸及倉儲業增加13家、388人；支援服務業增加57家、372人。
王金蓉說明，支援服務業主要就是旅行社，本期大致上仍是接續實施的情況；運輸及倉儲業主要有一家航空公司接續實施300多人，規模較大。
王金蓉指出，製造業有2家公司人數較多，其中金屬機電工業就占219人，主要是有一家汽車零組件業者接續實施100多人，可能與個別經營情況有關；另外在資訊電子工業增加78人，有一家業者就占60多人，主要因為火災實施減班休息；其他大多都是小規模零星實施。
王金蓉提到，較容易受到國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的住宿及餐飲業、批發及零售業，在這期分別增加32人、76人，也都是小規模零星實施，目前看來沒有因為國內疫情而明顯增加；然而近期國內確診人數攀升，整體影響還是要接續觀察。
根據資料，本期實施家數最多的行業別為支援服務業1345家、批發及零售業236家、住宿及餐飲業142家；實施人數最多為支援服務業8009人、運輸及倉儲業1412人、製造業1156人。（編輯：張雅淨）1110418